El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Carrasco, aclaró que el excongresista Daniel Mora no ha cumplido con presentar formalmente su renuncia a las elecciones congresales, pese a haber manifestado esta intención a su partido luego de que se conociera que su esposa lo denunció por agresión física el año pasado.

En diálogo con RPP Noticias, Carrasco recordó que el reglamento electoral señala que, dentro del calendario, se pueden presentar solicitudes de retiro o de renuncia hasta el 27 de diciembre. Sin embargo, precisó que el artículo 37 establece que el propio candidato puede presentar su carta de renuncia y legalizarla personalmente ante el Jurado Electoral Especial.

"Eso no ha sucedido. El señor Mora no ha presentado formalmente en el Jurado Electoral Especial ninguna solicitud de renuncia. Entonces lo que anuncia el señor Mora de que ha renunciado en todo caso es un discurso político que formalmente no ha sido encausado o presentado ante el órgano electoral", señaló.

El presidente del JEE Lima Centro también aclaró que, si bien el Partido Morado ha presentado una solicitud de retiro de la candidatura, "en ningún momento adjunta la carta de renuncia, si se aceptó y si el señor ha sido excluido como militante del partido o no". En ese sentido, Carrasco dejó en claro que Mira sigue habilitado para las elecciones.

"Por supuesto, el señor Mora está como candidato y no existe ninguna presentación de solicitud de renuncia ante el órgano electoral. Entonces, formalmente nosotros no tenemos que referirnos a una renuncia cuando el Partido Morado tampoco ha adjuntado ninguna carta de renuncia y tampoco nos ha dicho si la ha aceptado en un debate", insistió.

Carrasco reconoció que el Partido Morado ha presentado una solicitud para el retiro del candidato por un acuerdo de esta organización política luego de que tomaran conocimiento de la denuncia por violencia familiar. Sin embargo, reiteró que esa solicitud está incompleta porque no se ha presentado una carta de solicitud de renuncia.

