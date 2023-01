La congresista asistió a la Semana de la Democracia que se organiza en el Congreso de la República. | Fuente: Congreso de la República | Fotógrafo: José Luis Cárdenas

La vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que expusiera un discurso, que a muchos les ha parecido confuso. La legisladora de Fuerza Popular habló frente a un grupo de escolares que asistió al Parlamento este lunes por la mañana.“Los ciudadanos que no son parte de una nación poco podemos querer el desarrollo y para ello debemos de tener la información. Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener, sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta”, dijo Beteta.

Hasta el momento, la parlamentaria no ha aclarado lo dicho en su discurso. Sin embargo, se sabe que era parte de una jornada en la que escolares aprenden sobre la labor legislativa que realiza el Congreso de la República.

El discurso lo dio este lunes por la mañana en la sala Alberto Andrade Carmona, donde se desarrolló el “Taller de Formación Parlamentaria” como parte de la Semana de la Democracia, que congrega a jóvenes estudiantes.

La congresista habló del “respeto mutuo entre jóvenes y adultos para lograr una patria grande”. Además, declaró que “cuando hay voluntad y compromiso, todo se puede lograr. No hay un tercero que los pueda hacer por ustedes”. En la misma cita, también se encontraba el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

