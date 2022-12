"Ejecuten su venganza": El encendido alegato de Daniel Salaverry antes de ser suspendido

Daniel Salaverry fue suspendido 120 días por el Pleno del Congreso. | Fuente: Andina

El congresista Daniel Salaverry arremetió contra su exbancada, Fuerza Popular, al presentar sus descargos en el debate previo a la votación en el Pleno del Congreso que aprobó suspenderlo 120 días.

En un alegato de menos dos minutos y medio, Salaverry hizo alusiones a denuncias presentadas contra otros congresistas y a quienes no se ha sometido a un proceso de sanción. Además, reiteró que ha demostrado con pericias que no presentó información falsa en un informe de semana de representación, caso por el que la Comisión de Ética recomendó suspenderlo.

"¿A mí se me acusa acaso de tener trabajadores fantasmas, de haber contratado en mi despacho haciendo uso indebido de mi cargo de congresista, a mi sobrino? ¿Se me acusa acaso de haberle recortado el sueldo a mis trabajadores, se me acusa de haber promovido leyes en favor de la pesca negra, de los casinos?", inquirió.

"No señor presidente, yo no he cometido ninguno de esos hechos que he mencionado. A mí se me quiere imponer la máxima sanción de 120 días, por unos documentos que no he elaborado ni he firmado, como lo he demostrado con un peritaje presentado a la comisión de Ética", agregó.

"Ejecuten su venganza"

Salaverry, ahora miembro de la bancada Unión Republicana, afirmó que el informe de Ética es solo una excusa para vengarse de él, por las decisiones que tomo a la cabeza de la mesa directiva del Congreso, que lo llevaron a romper con Fuerza Popular.

"Todo eso señor presidente, es una excusa [...] el verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar el día de hoy señor presidente, es porque yo me mantuve firme, en ese lugar donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso, porque anulé las gollerías, que tenían los ex miembros de la mesa directiva", aseveró.

En ese sentido, Salaverry dijo que "sería en vano" rebatir las acusaciones en su contra, porque "ya hay una decisión tomada".

"Estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp, así que cumplan no más con su consigna, ejecuten su venganza", dijo en un mensaje dirigido al fujimorismo.

Salaverry cerró su intervención afirmando que "nada va a impedir" que siga trabajando por el país y que volverá para seguir enfrentando a la corrupción. "Yo voy a volver, pero eso si, voy a volver más firme que nunca", dijo y tras dar un manotazo al micrófono salió del hemiciclo.

Te sugerimos leer