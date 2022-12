Marisol Espinoza, congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Los congresistas Javier Velásquez Quesquén (APRA) y Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) negaron haber recibido dinero en efectivo para favorecer al empresario y exdirigente deportivo Edwin Oviedo en la investigación que se le sigue por el caso 'Los Wachiturros de Tumán', tal como reveló esta mañana en RPP Noticias el fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado de Lambayeque.

"En el caso de Javier Velásquez haber recibido 60 mil soles en una mochila en el hotel Sheraton para favorecer la ley de protección patrimonial que favorecía a Edwin Oviedo y en el caso de Marisol Espinoza haber recibido también una suma dineraria que no se especifica la cantidad; sin embargo, estaba en un maletín que fue entregado en Piura a ella en presencia de su hermana con el mismo objetivo de favorecer a Oviedo en la ley de protección patrimonial", señaló esta mañana el fiscal a RPP Noticias.

En respuesta, la parlamentaria Marisol Espinoza señaló que es "totalmente falso" que haya recibido dinero para favorecer a Oviedo. Según dijo, la ley a la que hace referencia el fiscal establece el pago a los jubilados y pensiones alimenticias de todas las azucareras, no solo la de Tumán, que se dio en respuesta a una huelga de dos meses de trabajadores azucareros.

"A mí me parece irresponsable que un fiscal por sostenerse de manera mediática utilice solo como elemento de convicción la declaración de un delincuente que ha hecho un pacto con él para darle libertad y hasta ahora no muestra los elementos de corroboración de este hecho que él me acusa", señaló en diálogo con RPP Noticias.

Javier Velásquez Quesquén, congresista del Apra. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Por su parte, el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén también negó haber recibido este dinero y cuestionó que el fiscal Juan Carrasco sostenga esta versión desde hace cuatro años basándose únicamente en la declaración de un colaborador eficaz. Asimismo, criticó que durante este tiempo no se haya podido probar que el mencionado sujeto viajó a Lima con el dinero que presuntamente le entregó.

"El fiscal utiliza este tema para hacer política. Ha imputado un hecho que es absolutamente falso, que no lo puede probar durante cuatro años. Lamentablemente durante todos esos cuatro años un supuesto colaborador ha afirmado un hecho falso de haber entregado una dádiva", dijo.

Asimismo, Quesquén recordó que tanto él como Marisol Espinoza presentaron una tutela de derecho en Chiclayo con la cual un juez anuló "toda la investigación" al fiscal Carraco. Sin embargo -precisó- el fiscal elevó este caso a Lima, donde se encuentra abierta una investigación para confirmar el archivamiento.

"Yo lamento que el fiscal haga activismo político (…) Negamos categóricamente haber participado en ese hecho delictivo. Cuatro años investigando y no pasa de la famosa declaración de este colaborador que, en las últimas semanas, en el caso de Oviedo, se ha negado a ratificar lo que hace cinco años supuestamente declaró", cuestionó.

Te sugerimos leer