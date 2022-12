Edgar Alarcón señaló que no está inhabilitado para este puesto. | Fuente: RPP

El suspendido congresista Edgar Alarcón confirmó que ha sido contratado como asesor de la comisión que investiga una serie de obras en la región Puno, grupo de trabajo presidido por Orlando Arapa (Acción Popular).

“Me están contratando en este grupo de trabajo que va a investigar la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en la región Puno, y la obra del Hospital Materno Infantil de Juliaca y dos obras más. Tenemos 40 días”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

Edgar Alarcón rechazó la carta enviada por el Partido Morado al oficial mayor del Congreso, Yon Pérez, para pedir que se explique sobre su contratación como asesor. Para el suspendido congresista, este pronunciamiento atenta contra su derecho al trabajo, ya que no está inhabilitado para asumir este puesto.

“Voy a ejercer labores estrictamente profesionales, y me extraña sobremanera este oficio de la Bancada Morada, porque yo no estoy ingresando al Congreso para ejercer como parlamentario. Soy un profesional que está siendo contratado”, manifestó.

“Soy respetuoso de la decisión del Pleno que me suspendió, pero estoy ingresando ahora como profesional. No estoy inhabilitado ni sancionado para ejercer este tipo de servicio al Estado. Lamento que la Bancada Morada emita este oficio que, en el extremo, me estaría limitando mi derecho constitucional a ejercer un trabajo”, añadió.

La suspensión

En abril pasado, el Pleno del Congreso suspendió a Edgar Alarcón en su derechos y deberes funcionales como legislador en tanto dure el proceso penal que afronta en su condición de excontralor de la República.

La Representación Nacional apoyó esta medida, solicitada por el parlamentario Beto Barrionuevo, por 60 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Edgar Alarcón confirmó a RPP su contratación como asesor congresal

Te sugerimos leer