El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, consideró este domingo que en caso el Tribunal Constitucional (TC) falle a favor de la acción competencial que presentó el Parlamento, todas las fuerzas políticas deberán trabajar juntas a fin de buscar una solución a la crisis política.

Al ser consultado si en ese escenario buscarían una vacancia presidencial, dijo al dominical Panorama: “Si sale una sentencia (favorable) tendremos que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere: un nuevo panorama político. Vamos a tener que todos, absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todos”.

En ese sentido, se ratificó en su posición de esperar la decisión del Tribunal Constitucional "que tiene la facultad de dirimir cuando los poderes intervienen en la competencia del otro", antes de evaluar las acciones a tomar tras la disolución del Congreso.

Como Comisión Permanente, "estamos facultados para ir al Tribunal Constitucional y pedirle que dirima esta diferencia que estamos teniendo con el Ejecutivo; vamos a actuar de acuerdo a la ley, vamos a ser institucionales", agregó.

Cuando le preguntaron si fue una imprudencia llevar a cabo la cuestionada elección de magistrados del TC y si volvería a hacerlo, respondió: "Tendría que volver a hacerlo porque es una obligación".

Sobre la designación de su primo hermano, el magistrado Gonzalo Ortiz de Zevallos, se reafirmó: "Yo no lo propuse ni voté por él, me abstuve, no tengo nada que ver con su presentación... Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) me dijo que lo propuso hace seis meses".

