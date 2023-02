Keiko Fujimori permanece bajo prisión preventiva. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El reciente anuncio de la disolución del Congreso hecho por el presidente Martín Vizcarra estuvo acompañado de una convocatoria a elecciones congresales para completar el actual mandato. Este proceso ha sido convocado para el 26 de enero del 2020 y desde ya varios partidos han anunciado su participación y, por otro lado, algunos analistan especulan sobre una posible candidatura de líderes políticos y excandidatos presidenciales.

Uno de los casos más mediáticos es el de Keiko Fujimori, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva de 36 meses y con un recurso de hábeas corpus que busca su libertad y que podría ser resuelto por el Tribunal Constitucional en cualquier momento. En caso la excandidata presidencial continúe en prisión, muchas personas se han preguntado si podría participar en los comicios congresales pese estar en la cárcel.

Al respecto, el abogado José Manuel Villalobos, presidente del Instituto de Derecho Electoral, explica que Keiko Fujimori, quien además no tiene sentencia, tiene el derecho de postular a las elecciones -si así lo decide- a pesar de que se encuenta bajo prisión preventiva. El especialista recordó casos anteriores como el de Antauro Humala y Gregorio Santos, quienes postularon a la Presidencia estando en prisión.

"La señora Keiko Fujimori -que tiene una prisión preventiva, no tiene condena, ni siquiera en primera instancia- es una ciudadana con sus derechos habilitados para ser candidata y podría postular desde la prisión. Pasó con Antauro Humala, que postuló el 2006 a la Presidencia", explicó.

No obstante, el especialista aclaró que en caso Fujimori Higuchi decida ser candidata y resulte electa, no podría asumir el cargo de congresista hasta que obtenga su libertad. "El que sea elegida congresista, si es que postulara, no le da la libertad automática. La elección no te abre las puertas, no incide en la resolución judicial", anotó.

