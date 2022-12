El presidente del Consejo de Ministros también defendió la visita del presidente Vizcarra al Congreso. | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dijo que el Ejecutivo no evalúa plantear una cuestión de confianza si es que el Parlamento no prioriza la reforma política que impulsa el Gobierno.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, Del Solar comentó que desde el Ejecutivo apuestan por el debate de la reforma política y que la negativa del Legislativo de aprobar el proyecto sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es una falta de respeto a la ciudadanía.

“No estamos en la situación en la que tengamos que evaluar si vamos a plantear una cuestión de confianza. Tenemos la oportunidad de discutir una reforma muy seriamente trabajada por la Comisión de Alto Nivel que ha recogido comentarios de todas las fuerzas políticas (…) Desechar esto no es una falta de respeto al Ejecutivo ni a la comisión, es una falta de respeto al pueblo, a la ciudadanía”, dijo.

Responde a declaraciones de Salaverry

Respecto de las críticas del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al presidente Martín Vizcarra y un posible cierre del Parlamento, el jefe del Gabinete Ministerial comentó que no se debe juzgar al mandatario por algo que no dijo. Además, recordó que el propio Salaverry cuestionó a la Comisión de Constitución cuando archivaron el proyecto de la inmunidad.

“Que no se juzgue al presidente Vizcarra, por palabras que no ha dicho y que se escuche lo que el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry ha reclamado, un verdadero debate sobre temas importantes como la inmunidad. Salaverry es dueño de sus propias interpretaciones. El presidente Vizcarra no ha dicho que vamos a cerrar el Congreso”, comentó.

Defensa de aparición del presidente en el Congreso

También defendió la decisión del presidente Vizcarra de ir al Congreso para anunciar que el Ejecutivo no participaría de la reunión sobre la reforma política, en protesta por la medida aprobada en la Comisión de Constitución.

“Esto no es un acto de ir a pechar, esto es un acto de exigir respeto a un serio trabajo de reforma y a una necesidad de reforma. Nosotros no somos los dueños de la razón, pero que exista el ejercicio de intercambio de razones y de argumentos. Archivar de manera exprés no es respetuoso con la ciudadanía, no es respetuoso con la necesidad que tenemos de cambiar las cosas”, sostuvo.

