Daniel Urresti, congresista electo por Podemos Perú, volvió a atribuirse el liderazgo de esta bancada pese a que el secretario general de este partido, el también legislador electo Enrique Wong señalara que solo es un invitado.

"En lo que a mí respecta, ejerzo liderazgo de la bancada Podemos no porque yo lo quiera, sino porque ese ha sido el deseo de más de medio millón de personas que me dieron su voto de confianza", señaló en su cuenta de Twitter.

El también exministro marcó distancia con José Luna Gálvez, presidente y fundador de este partido, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva. Al respecto, dijo que este afrontará su situación legal "por su cuenta". "La bancada no es un escudo protector", señaló.

Asimismo, Urresti reiteró que su bancada "no blindará a nadie". De igual modo, insistió en que los dirigentes del partido no tendrán "ninguna injerencia" en las decisiones que tomen los congresistas de esta agrupación.

"La bancada no obedece consignas ni vota por órdenes de los de arriba. Somos una bancada elegida para trabajar en beneficio de millones de peruanos, no para cautelar algún interés en particular", precisó.

"Por mí han pasado la valla”

Más temprano, Daniel Urresti aseguró a RPP que dirigirá a la bancada de Podemos Perú en el próximo Legislativo. Según dijo, a este acuerdo llegó con José Luna Gálvez, presidente de la agrupación, tras una reunión que sostuvieron en la víspera.

“Quiero dejar bien en claro que la bancada Podemos Perú la dirijo yo (...) La bancada De Podemos Perú ha sido elegida porque yo he sacado medio millón de votos, por mí han pasado la valla (electoral)”.

“(La bancada) responde directamente a mí, soy el líder. Y no es porque yo lo haya decidido. Ese es el trato que hemos hecho con el señor Luna Gálvez y ayer lo hemos vuelto a ratificar”, sentenció.

Urresti Elera negó que vaya a escudarse en su inmunidad parlamentaria para no afrontar el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Esto mismo, aseguró, se aplicará con el caso de Luna Gálvez, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva por 36 meses por el caso OAS.

