El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirmó este viernes que hay partidos en el Congreso que "han negociado" su voto en contra de la vacancia al presidente Martín Vizcarra a cambio de favores del Gobierno con presupuestos y nombramientos a cargos en regiones.

"Han negociado a cambio de presupuesto para las regiones y distritos donde tienen gobernadores o alcaldes y hay otros que han negociado para que les nombren los prefectos y subprefectos", dijo a la prensa.

No obstante, el parlamentario evitó nombres de los congresistas o bancadas que estarían implicados en estos presuntos hechos, cuando se lo requirió la prensa.

"Si ustedes me piden videos o me piden audios sobre estos negociados, no existen o por lo menos yo no los tengo", dijo y luego se refirió a esta versión como un rumor.

"Los 130 congresistas conocen que esto se está dando, o sea, es el rumor, es el conocimiento de todos los congresistas", comentó.

Urresti sugirió que una bancada que representa al Gobierno sería la intermediaria en los negociados. "No es azul ni violeta, pero se parece el color", dijo cuando se le preguntó de que grupo parlamentario se trataba.

El congresista Carlos Almeri, colega de bancada de Urresti, dijo que él general (EP) en retiro es quien debe dar más precisiones sobre sus declaraciones, luego de que se le consultara si Podemos Perú cree lo mismo sobre los presuntos negociados.

