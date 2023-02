Daniel Urresti, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos. | Fuente: RPP Noticias

El exministro Daniel Urresti confirmó que postulará a las próximas elecciones parlamentarias que se realizarán el 26 de enero del próximo año. En diálogo con RPP Noticias, señaló que se encuentra evaluando las invitaciones que ha recibido de diferentes partidos y que en el transcurso de la semana decidirá con cuál concreta su candidatura.

"Definitivamente yo quisiera presentarme a estas próximas elecciones congresales porque estoy seguro de que este Congreso va a ser el más importante de las últimas décadas. Va a ser el Congreso que va a realizar los cambios constitucionales que se requieren y uno de los objetivos que yo tengo es que en el futuro los congresistas no estén encerrados en una burbuja, sino que se parezcan lo más posible a un ciudadano promedio", señaló.

"Lo estoy evaluando (invitaciones de partidos). Yo lamentablemente no tengo partido propio, me han invitado de varios partidos pero lo estoy evaluando porque yo voy con la bandera de quitar la inmunidad a los congresistas y hay algunos partidos que no comulgan con eso. Espero en el transcurso de esta semana estar tomando una decisión", agregó.

El actual gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Los Olivos señaló que para esto promoverá durante una eventual gestión que los congresistas no tengan inmunidad parlamentaria, así como un recorte a los sueldos de los congresistas y modificar los plazos del antejuicio para evitar casos de blindaje.

"Luciana León dice que los delitos que ha cometido son delitos de función, entonces tenemos que dejar claro qué es un delito de función y reducir el tiempo del antejuicio a seis meses. No puede ser cinco años que ella continúe con una inmunidad, sabiendo y estando claro que ella ha cometido delitos graves", planteó.

Entrevista a Daniel Urresti, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos.

