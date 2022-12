Subcomisión aprobó informe final que acusa a Daniel Salaverry por presunta falsificación de informes

Daniel Salaverry fue presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

Con 16 votos a favor y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final referido a las denuncias acumuladas 284, 344, 375 contra el excongresista Daniel Salaverry, el cual concluye en acusarlo por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica.

La sustentación del informe final, que se inició el viernes 12 y concluyó esta mañana, estuvo a cargo del congresista José Luis Ancalle, designado como delegado de las referidas denuncias constitucionales acumuladas presentadas por la excongresista Janet Sánchez, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y por el ciudadano Carlos Quispe por antejuicio político.

Daniel Salaverry fue denunciado por una presunta falsificación de sus informes de la Semana de Representación del 2017 y 2018, periodo en el cual fue legislador. Al exponer el informe, Anacalle dijo que, según el análisis de los hechos, el excongresista delegó en varias oportunidades sus actividades de Semana de Representación a su entonces asesor Geanmarco Quezada.

"Se habría apropiado para sí de caudales públicos entregados por la Dirección General de Administración del Congreso por concepto “gastos de Semana de Representación” para actividades oficiales de las semanas de representación de los meses de enero y febrero del año 2017, como congresista de la República, representante de La Libertad, actividades que no se realizaron”, dijo el legislador.

Agregó que insertó en sus informes de actividades oficiales de las semanas de representación de los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre del año 2017, y enero, febrero y marzo del año 2018, (documentos públicos) que presentó ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, declaraciones falsas, señalando la realización de diversas actividades oficiales, sin embargo, estas no se condicen con la realidad de los hechos, por cuanto no se habrían realizado.

Por su parte, el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dio cuenta de dos documentos ingresados por la defensa técnica del expresidente Martín Vizcarra remitidas por el estudio de abogados Ugaz Zegarra.

“El 11 de marzo se recibió un documento por trámite respecto a las denuncias constitucionales 423 y 427, informe 61, y anteriormente el 8 de marzo también se recibió del mismo estudio de abogados un escrito sobre las denuncias constitucionales 422 y 424. Se ha corrido traslado al congresista delegado a fin de que las ameritúe y las pueda tomar en cuenta en el estadio correspondiente”

En la sesión, el congresista Ali Mamani, delegado de las denuncias constitucionales 423 y 427 en contra del expresidente Martín Vizcarra por el denominado caso “vacunagate”, dio cuenta del estado situacional del encargo dado.

"Hoy estoy presentando el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, ya lo hemos ingresado a la subcomisión y lo que queda es pedirle que usted dé cuenta y esto pueda ser notificado a los denunciados y también a los miembros de la subcomisión", dijo el legislador.

Señaló que han ingresado diferentes escritos por parte del denunciado que han sido considerados dentro del informe a fin de que sean evaluados en su debido momento.

Con respecto a las denuncias constitucionales 422 y 424 por antejuicio político contra Martín Vizcarra, el congresista delegado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), informó que en su despacho se encuentran dos escritos por parte del denunciado, uno del 25 febrero y otro del 5 de marzo.

"No tenía conocimiento de que el viernes 11 haya ingresado este escrito al que usted hace referencia, pese a que he estado en contacto permanente con los asesores de la subcomisión, por lo cual pediría que se me haga conocer el documento a través de mi correo electrónico institucional, porque tengo entendido que hoy se vence el plazo del señor Vizcarra para dar respuesta a las denuncias constitucionales", dijo.

'Entrevistas ADN': El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, agregó que recibió los descargos de la excanciller Elizabeth Astete, del expresidente Martín Vizcarra y de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, incluidos en el proceso de acusación constitucional.

