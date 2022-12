Janet Sánchez precisó que el caso de Daniel Salaverry ya tiene seis meses de investigación en la Comisión de Ética. | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez afirmó este viernes que el titular de la Mesa Directiva del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una medida cautelar ante el 9° Juzgado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Este recurso judicial busca resolver primero su acción de amparo, admitida el día de ayer, antes que el informe final que recomienda su suspensión por 120 días se vea en el Pleno.

"Me acaban de informar que, gracias a ustedes por la información ya que hemos tomado conocimiento por la prensa, que también ha presentado una medida cautelar, la medida cautelar es la que indica que se paralice todo, que no se mueva absolutamente nada, que no se de un paso adelante", indicó a RPP.

Janet Sánchez aclaró que si la medida cautelar, presentada hace unos días, es declarada procedente evitaría que el informe final contra Salaverry llegue al Pleno para su debate.

"¿Eso es obstaculizar una investigación? Eso es obtaculizar un proceso administrativo del Congreso de la República", sostuvo la parlamentaria en relación a las pesquisas contra Salaverry que lleva más de seis meses.

Acción de amparo es contra investigación

La titular de Ética aclaró que la acción de amparo de Daniel Salaverry es para detener la investigación en su contra y no la nulidad del informe final.

"El 29 de mayo presenta esta acción de amparo, pero no objetando ni pidiendo la nulidad del informe final, sino pidiendo que no se le investigue. Es decir él se basa en una resolución N°113-2018-2020 donde nosotros damos cuenta que su caso pasa a una segunda etapa, a un proceso de investigación", dijo.

Janet Sánchez precisó que Daniel Salaverry evidencia una "incoherencia", ya que en un inicio colaboró con toda la investigación, pero después sorprendió con la acción de amparo.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Ética explicó que hasta el momento el Poder Judicial no ha notificado formalmente al Congreso de la República la admisión de este recurso legal.

Janet Sánchez precisó que el caso de Daniel Salaverry ya tiene seis meses de investigación en la Comisión de Ética. | Fuente: Andina

Te sugerimos leer