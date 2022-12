Corte Suprema admitió a trámite el pedido. | Fuente: Andina

La Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite la acción de amparo presentada por Daniel Salaverry luego de que la Comisión de Ética aprobara el informe final que recomienda sus suspensión durante 120 dias.

De acuerdo con el documento, este fue presentado en contra de los miembros del grupo de trabajo así como a la presidenta, la parlamentaria de Peruanos Por el Kambio, Janet Sánchez. También están incluidos el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Congreso, el secretario de la Comisión de ética, Eloy Ricardo Eloy Narvaez.

El órgano judicial determinó que se notifique a los demandados para que en un plazo de cinco días contesten a la demanda "en el modo y forma de ley".

Suspensión

La sanción se aprobó por unanimidad con los votos de los congresistas Úrsula Letona, Freddy Sarmiento, Milagros Salazar y Mauricio Mulder. Es así que esta será llevado a debartirse en el Pleno, que decidirá el futuro del actual presidente del Parlamento.

En su defensa, el presidente del Congreso dijo días atrás que el informe emitido no tiene sustento político y lo tildó de venganza política.

"A mí se me denuncia por firmar un informe que contiene fotos adulteradas y yo demostré en un peritaje que esa no es mi firma. El informe de Ética reconoce que no es mi firma, pero me procesa por no saber quién adulteró mi firma; es decir, me culpan por A y me sentencian por B, esa jurídicamente es una aberración que no procedería en ningún juzgado del mundo", señaló.

