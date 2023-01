Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú. | Fuente: Foto: Archivo Congreso

El candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, lamentó que la reciente aprobación en el Pleno del Congreso del último dictamen propuesto por la Comisión de Economía sobre la nueva ley de promoción agraria no haya tomado en cuenta la postura de las partes involucradas en este conflicto.

"Lamentablemente cuando las normas se aprueban de manera unilateral, cuando se quiere impone un criterio y no se toma en cuenta la posición los aportes, en este caso de la empresa privada, pero también de los trabajadores, obviamente no se soluciona ningún problema, por eso que ahora vemos que continúan los disturbios", señaló.

En diálogo con RPP Noticias tras una reunión con población agraria en Cajamarca, en la que también participó el expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por este partido, Salaverry señaló que "se tienen que aprobar normas consensuadas para que estas leyes no solo existan en el papel, sino que, efectivamente, solucionen el problema.

El excongresista insistió en que la norma aprobada en el Parlamento tras más de 20 días de la derogación de la antigua ley de promoción agraria "no toma en cuenta los aportes de los trabajadores". En su opinión, esta norma aprobada "simplemente no va a poder ser aplicada porque los trabajadores no están de acuerdo".

"El Congreso, cuando apruebe una norma, esta debe ser socializada, consensuada, y tiene que recoger los aportes no solo de un sector, sino de todos los involucrados en esta problemática, porque es muy fácil aprobar una ley en papel, pero, a ver, haz que se acate", insistió.

