Daniel Salaverry afirma que Keiko Fujimori le dijo que se preparara para convocar a elecciones

El parlamentario Daniel Salaverry (Unidos por la República) aseguró este domingo que cuando ejerció la presidencia del Congreso por Fuerza Popular, la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, le dijo que se preparara para el adelanto de elecciones.

Salavery Villa hizo referencia a esta situación, debido a la sorpresa por parte de algunos congresistas del fujimorismo ante la iniciativa del presidente Vizcarra para adelantar el fin de los mandatos en el Ejecutivo y Legislativo. Agregó que fue la propia Fujimori junto a sus asesores quienes le mencionaron ese escenario.

“Escucho ahora sorprendidos indignados algunos congresistas de Fuerza Popular con la propuesta del presidente Vizcarra del adelanto de elecciones; sin embargo, a mí me plantearon algo parecido, algo similar. La propia Keiko Fujimori y sus asesores me dijeron: 'tú prepárate porque dentro de poco vas a convocar a elecciones'", dijo al dominical Cuarto Poder.

Fricción con el fujimorismo

En esa línea, el exlegislador de la bancada de Fuerza Popular respondió que para lograr el adelanto de elecciones se debía vacar al presidente Vizcarra y que no estaba de acuerdo con que se vaque a otro presidente en tan poco tiempo. Dijo también que desde entonces comenzó a gastarse la relación que tenía con el fujimorismo.

“Yo le dije 'de qué se trata esto, a qué te refieres', yo para convocar a elecciones tendría que ser presidente y para ser presidente, tendríamos que vacar a Vizcarra y no estoy de acuerdo con que en menos de 6 meses se vaque a otro presidente”, comentó.

“Entonces a partir de ahí se generó una relación un poco tirante y se desencadenaron todos los demás hechos”, sostuvo el parlamentario.

Manejo de Fuerza Popular

El legislador comentó también sobre el manejo del fujimorismo desde que su lideresa afronta prisión preventiva por el caso Odebrecht. Según dijo, no tiene duda de que Keiko Fujimori aún controla las decisiones del partido desde prisión.

“Me han preguntado si es que yo creo que es así y he dicho que no me cabe ninguna duda porque fue su intención desde las primeras semanas que yo estuve al frente del Congreso. En Fuerza Popular no se mueve un pelo si es que ella no lo autoriza”, manifestó.

