Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, culpó a parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular y el Apra de no permitir con sus votos que el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry sea citado al Congreso. En declaraciones a la prensa, señaló que los integrantes de esta bancada anunciaron que debían "evaluar" el tema.

"Yo no sé qué tienen que evaluar, más bien le pido a ellos que, por favor, plasmen su firma para que hoy se pueda citar a Chávarry y ya no el jueves porque no da el plazo, pero por lo menos el viernes poder tener una sesión en donde se trate este tema", señaló.

Salaverry recordó que para que Chávarry pueda hacer sido citado este jueves -luego de transcurrido los tres días de plazo para que pueda armar su defensa- el pasado viernes los portavoces debieron firmar la exoneración para que este tema pase por Consejo Directivo e inmediatamente poder convocar a Pleno.

En otro momento, el titular del Parlamento se refirió al informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber por, presuntamente, haber presentado informes falsos de su semana de representación.

"Tiene un sesgo político muy fuerte y la rapidez con lo que lo han elevado para que se vea del día de hoy tiene un claro objetivo. Ya lo dijo la congresista Karina Beteta que adelantó opinión y dijo que yo debería pedir licencia y no debería presidir el pleno del día de mañana", explicó.

Recomposición de las comisiones

El presidente de la Mesa Directiva también hizo un llamado a los congresistas para que aprueben la recomposición de las comisiones tras la conformación de nuevas bancadas en el Parlamento.

Salaverry se mostró optimista en que este martes, antes de la llegada del Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, para sustentar la cuestión de confianza, los congresistas aprueben la recomposición de las comisiones por existir una proporcionalidad distinta. "Fuerza Popular ya no tiene 73 miembros", destacó.

"Ya existe una proporción distinta hoy a la del 2016. Por ejemplo, Fuerza Popular ya no tiene 73 congresistas, sino 55 por lo que corresponde el mismo número en comisiones a nivel matemático, pero también a nivel político", expresó. Salaverry agregó que esto también dará un mensaje a la ciudadanía para que no ocurran "blindajes escandolosos".

