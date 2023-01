Daniel Salaverry habló con 'Nada está dicho' de RPP. | Fuente: RPP

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, arremetió nuevamente contra su exbancada: Fuerza Popular. Afirmó que la disolución del Congreso, decretada por el presidente Martín Vizcarra, representa una fuerte derrota política para el fujimorismo, que tras obtener 73 escaños en el Parlamento en las elecciones de 2016, "mal utilizaron" su mayoría absoluta. "Han perdido en esta pugna, en esta batalla campal en la que nos han tenido en vilo a los peruanos. Esta mayoría que hacía uso y abuso numérico en el Congreso, protegiendo a congresistas corruptos", dijo en el programa 'Nada está dicho' de RPP.

Salaverry afirmó que con la disolución del Congreso, Fuerza Popular "ha perdido su único bastión, el único poder que (sus congresistas) coparon".

"El pueblo les dio su confianza y puso 73 congresistas para impulsar las reformas que habíamos propuesto en la campaña y muy poquitas se hicieron realidad. El Plan Perú (nombre del programa de gobierno de Keiko Fujimori) pasó a llamarse plan demolición, plan vacancia", dijo en alusión a los enfrentamientos de los últimos tres años entre el Congreso y el Ejecutivo.

El excongresista señaló que perder el control del Parlamento no solo ha complicado al partido, sino que le hace un "flaco favor" a la situación de Keiko Fujimori, lideresa de la agrupación política que cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht, al haber pretendido "imponer a la fuerza la renovación del Tribunal Constitucional", instancia superior que evalúa el hábeas corpus que busca la libertad de la lideresa fujimorista.

Salaverry opinó que Vizcarra "ha actuado en el marco de la Constitución, que le permite disolver el Congreso cuando se le niega dos veces la confianza a un gabinete o a un premier". En ese sentido, descartó que la medida del mandatario configure un golpe de Estado.

"Tanto no es así que está sesionando la Comisión Permanente y sesionando convalidan y constitucionalizan la decisión de Vizcarra", comentó.

"Lamento sinceramente que estén dando este triste espectáculo. Excongresistas además con experiencia que se aferren de esa manera a su pequeña cuota de poder, que creían que nunca se les iba acabar y que ya terminó. Parece que no reaccionan, no despiertan. Antes daban pena, pero ahora perece que están penando. Ya no están y creen que siguen", manifestó.

Finalmente, Salaverry anunció que su nueva agrupación política, Perú Firme, participará con candidatos al Congreso en las elecciones convocadas por el Ejecutivo para el próximo 26 de enero de 2020.

