Ética recomendó suspender a Salaverry: ¿Esto impide que presida la sesión del Pleno de mañana?

La Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry. Voces del fujimorismo han señalado que el titular del Legislativo debería inhibirse de presidir la sesión del martes del Pleno. ¿Qué implicancias tiene esta decisión?

Salaverry había señalado más temprano que el objetivo de la bancada de Fuerza Popular (que cuenta con mayoría en Ética) es evitar que él presida la sesión en la que se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para sustentar la cuestión de confianza del Ejecutivo, y en la se someterá a votación el proyecto de recomposición de comisiones parlamentarias.

"Ellos están preocupados, no quieren que mañana yo someta a votación la recomposición de las comisiones, no quieren que yo permita al premier participar para que pueda solicitar la cuestión de confianza", dijo Daniel Salaverry en declaraciones a la prensa.

Desde el 2016, la bancada de Fuerza Popular ha perdido a 20 de sus parlamentarios, pasando de 73 a 53 con las renuncias de Francisco Villavicencio y Nelly Cuadros. Por lo que, de aprobarse la recomposición, se reduciría el número de legisladores fujimoristas que los representen en las comisiones congresales.

Además de la cuestión de la proporcionalidad, Salaverry defendió la recomposición por un tema político: “Es importante que se dé un mensaje claro a la ciudadanía de que estas comisiones no serán controladas por una sola fuerza política, sino que van a tener participación de todas las bancadas. Esto nos obligará a llegar a consensos que permitan que los proyectos se viabilicen y que las denuncias no se archiven y no haya blindajes escandalosos".

Reglamento y tradición

Pero, ¿puede Salaverry verse impedido de ejercer sus funcione? Él mismo aseguró que podrá presidir sin problema la sesión plenaria, pues “en el caso de que la comisión decida vengarse de mí y decida sancionarme, igual eso tiene una segunda instancia que es el Pleno y que se verá en los días posteriores”.

Efectivamente. El Reglamento del Congreso indica que, tras la recomendación de la Comisión de Ética, el legislador afectado tiene derecho a apelar la decisión y "toda apelación será resuelta en última instancia por el Pleno del Congreso”.

En opinión del congresista y ex presidente del Congreso, Luis Iberico, la recomendación de Ética no debería afectar la sesión de mañana. Según explica, mientras Salaverry no ejerza su defensa y el pleno del Congreso no apruebe o rechace su suspensión, sus funciones no se verán afectadas.

“Más allá de una cuestión ética, reglamentariamente no habría inconveniente” en que Salaverry presida la sesión “mientras exista el derecho a la defensa”, dice Iberico.

Si bien no existen plazos reglamentarios para que se agende en sesión plenaria el ejercicio de defensa del legislador afectado, Luis Iberico indica que históricamente se otorga un tiempo prudencial para que este prepare su defensa.

“Debe haber un plazo para que el proceso tenga todas las garantías… Eso es para cualquier congresista; si se agendara para mañana sería negativo, se tiene que dar un tiempo para que prepare su defensa”.

¿De qué se lo acusa?

La noche de este lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe de la Secretaría Técnica que recomienda suspender al titular del Congreso por 120 días sin goce de haber, por presuntamente haber presentado informes falsos de su semana de representación.

La sanción se aprobó por unanimidad con los votos de los congresistas Úrsula Letona, Freddy Sarmiento, Milagros Salazar y Mauricio Mulder. Es así que esta será llevado a debartirse en el Pleno, que decidirá el futuro del actual presidente del Parlamento. Luego de que se inhibieran Janet Sánchez y Marco Miyashiro.

De acuerdo con el documento del grupo parlamentario, Daniel Salaverry habría infringido los principios de transparencia, honradez y veracidad.

