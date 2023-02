Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que desistió formalmente de la demanda de amparo que presentó ante el Poder Judicial para evitar que se revise el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días "para evitar cualquier interpretación maliciosa". En ese sentido, indicó que el documento de este grupo de trabajo "podrá agendarse en el mes de agosto, como siempre fue mi compromiso".

Como se recuerda, en junio la Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite la acción de amparo presentada por Daniel Salaverry luego de que la Comisión de Ética aprobara el informe final que recomienda sus suspensión durante 120 dias.

De acuerdo con el documento, este fue presentado en contra de los miembros del grupo de trabajo, así como de su presidenta, la parlamentaria Janet Sánchez. También están incluidos el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Congreso, el secretario de la Comisión de Ética, Eloy Ricardo Eloy Narvaez.

Recomiendan suspender a Salaverry

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe de la Secretaría Técnica que recomienda suspender al titular del Congreso, Daniel Salaverry, por 120 días sin goce de haber, por presuntamente haber presentado informes falsos de su semana de representación.

De acuerdo con el documento del grupo parlamentario, Daniel Salaverry habría infringido los principios de transparencia, honradez y veracidad. En su defensa, el presidente del Congreso dijo días atrás que el informe emitido no tiene sustento político y lo tildó de venganza política.

"A mí se me denuncia por firmar un informe que contiene fotos adulteradas y yo demostré en un peritaje que esa no es mi firma. El informe de Ética reconoce que no es mi firma, pero me procesa por no saber quién adulteró mi firma; es decir, me culpan por A y me sentencian por B, esa jurídicamente es una aberración que no procedería en ningún juzgado del mundo", señaló.

