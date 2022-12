El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, asegura que las bancadas de Fuerza Popular y el APRA buscan sacarlo del Parlamento. | Fuente: Andina

La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Janet Sánchez (de Peruanos por el Kambio), citó al presidente del Parlamento Daniel Salaverry Villa este viernes 7 de junio. A través de un oficio solicitó la presencia del titular del Legislativo a las 10 de la mañana en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El motivo de la citación es dar lectura al informe final que recomienda su suspensión por 120 días, por presuntamente haber falseado gastos en su reporte de Semana de Representación.

Este jueves, el presidente del Congreso presentó una acción de amparo contra miembros de la Comisión de Ética en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La demanda presentada por Salaverry tiene como objeto que un juez ordene "el cese de la violación de sus derechos fundamentales" y se disponga declarar nulo y sin efecto alguno la resolución de este grupo de trabajo.

En contacto telefónico con el programa Conexión de RPP Noticias, afirmó que no hace uso de "esta herramienta constitucional" para evitar que lo investiguen, si no para que se respete el debido proceso, que en su caso dijo, "está viciado desde el principio".

"La comisión de Ética se ha convertido para ellos en un arma de venganza contra sus adversarios políticos y eso es lo que hay impedir. Por eso he acudido al Poder Judicial [...] para que se garantice mi derecho a la defensa y el debido proceso y que se haga una investigación imparcial, objetiva y justa, y quienes me investiguen y tomen una decisión no tengan ningún tipo de sesgo contra mí", afirmó.

