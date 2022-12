Diversas reacciones en el Congreso generó el mensaje a la Nación de Martín Vizcarra. | Fuente: Congreso

Diversas reacciones en el Congreso de la República generó el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, en el que anunció una cuestión de confianza por cinco proyectos de reforma política.

El vocero de la bancada oficialista Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, y el congresista de Concertación Parlamentaria Juan Sheput coincidieron en respaldar la medida anunciada por el jefe de Estado.

“Es el momento de utilizar los mecanismos que la constitución prevé para concretar las reformas en materia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional que demanda el país”, señaló el primero.

Mientras el segundo acotó lo siguiente: “Mi pleno respaldo al presidente de la Republica en la Cuestión De Confianza y en reconsiderar el rechazo vergonzoso de denuncias y destitución a Pedro Chávarry por parte de mayoría irresponsable”.

Además, en entrevista con el programa ¿Quién Tiene la Razón? por RPP, Sheput se mostró desconfiado por la manera en la que la Comisión Permanente del Congreso viene trabajando. “En la Comisión Permanente están los más intransigentes del fujimorismo", afirmó.

Indira Huilca (Nuevo Perú) también se pronunció a favor de la cuestión de confianza. Esta medida, dijo, “es el resultado de la prepotencia de la mayoría fujimorista que continuó de espaldas a demandas ciudadanas, blinda a corruptos y se opone a la reforma política”.

En cambio, su colega de bancada Marisa Glave no se mostró ni a favor ni en contra. Si bien comentó que no existe confianza en el Parlamento, consideró que la cuestión planteada por el Ejecutivo no marcará el inicio de un camino democrático.

“La situación en este momento no se trata de forzar el cierre del Parlamento en el sentido de que mañana yo voto por la cuestión de confianza (…) El voto formal de mi bancada lo decidiremos mañana y lo diremos de manera conjunta”.

Posturas en contra

El legislador Salvador Heresi, en entrevista con el programa Nada Está Dicho en RPP, calificó de “exceso” la cuestión de confianza. Y se mostró sorprendido de que el presidente “Vizcarra haya cambiado su visión de la democracia”.

Como se recuerda, Heresi fue quien este miércoles más temprano avisó sobre el anuncio que daría el Poder Ejecutivo. Mediante su cuenta de Twitter, señaló que de ser así, el presidente de la República “estaría perpetrando un golpe”.

También se pronunció en contra el aprista Jorge del Castillo, quien consideró que el Ejecutivo, en vez de buscar un consenso sobre las reformas, ha decidido confrontar al Parlamento con esta medida. Dijo también que el anuncio de la cuestión de confianza responde a un interés en aumentar la aprobación del Gobierno.

“Parece que más les gusta el choque que otra cosa. No están pensando en el Perú, están pensando en cuántos puntos van a subir en la siguiente encuesta”, comentó.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que el anuncio genera la inestabilidad política del país, pero que su bancada analizará este mecanismo constitucional.

En tanto, Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó de “mensaje en pie de guerra” el anuncio que hizo el presidente y señaló que “no llama a la reflexión ni invoca a la tolerancia y al consenso”.

Además aseguró que los integrantes de la Comisión de Constitución debatirán las propuestas de reforma política a su manera. “Si él quiere aprobar el proyecto que manda con puntos y comas, está equivocado”.

