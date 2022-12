El presidente del Consejo de Ministros solicitó el voto de confianza. | Fuente: Foto: Congreso

El Congreso de la República debatió -y posteriormente aceptó- el pedido de cuestión de confianza propuesta por el Poder Ejecutivo con el fin de garantizar la reforma política, el cual fue sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

El debate inició el pasado martes tras la presentación de Del Solar ante el Pleno del Congreso. El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, cerró la primera parte de la sesión a las 9:25 p.m. tras la participación del congresista Jorge Castro. Esta se reanudó el miércoles a las 9:20 de la mañana, aproximadamente, y terminó minutos antes de la 1 de la tarde.

Así fue el minuto a minuto

12:50 Se aprueba el pedido de confianza solicitado por el Ejecutivo.

12:48 Se termina el debate y se da inicio a la votación.

12:40 Luis Yika (Cambio 21): "Pensemos en el país. Nosotros vamos a apoyar la cuestión de confianza por el bien del país".

12:31 Francesco Petrozzi: "Miro con optimismo a la cuestión de confianza. Démosle la confianza al futuro mejor de un pueblo que lo merece".

12:12 Armando Villanueva (Acción Popular): "Debemos tener mucho cuidado desde el Congreso porque evidenciamos en la presentación del presidente del Consejo de Ministros una voluntad de vulnerar el estado de derecho. Este propósito formalmente no representa sino un tufillo golpista que hay que evitar".

12:01 Yesenia Ponce: "Si vamos a dar el voto de confianza es con responsabilidad y madurez".

11:32 Justiniano Apaza: La cuestión de confianza de Martín Vizcarra "oculta su incapacidad de poder gobernar".

11:30 Justiniano Apaza (Frente Amplio): "El presidente Martín Vizcarra está desesperado porque necesita el apoyo popular y comete actos que lindan con el delirio".

11:08: Indira Huilca: "Nuestro voto va a ser en contra porque entendemos que la ciudadanía no puede seguir engañada por este Congreso".

11:06 Indira Huilca: "La mayoría se ha manifestado en contra de la reforma política pero que va a votar por la cuestión de confianza porque no están dispuestos a irse con valentía de este Congreso".

11:05 Indira Huilca: "El presidente Vizcarra, hasta que no se acuerda por las encuestas que la gente pide cambios, ahí recién se pone las pilas".

11:04 Indira Huilca: "Hay una componenda entre el Ejecutivo y la mayoría en temas que impactan en la vida de la agenda".

11:02 Indira Huilca: "No hay espacio para un delirio persecutorio de parte del Gobierno cuando en cosas fundamentales se ponen de acuerdo (con el fujimorismo)".

11:00 Indira Huilca (Nuevo Perú): "Corrupción no es solo recibir coima, es también cómo los congresistas se subordinan para legislar sobre los intereses particulares".

10:56 Alberto de Belaunde: "Si se modifican (las condiciones en la cuestión de confianza) desde el Congreso, se puede dar por rechazada la cuestión de confianza".

10:49 Maritza García: "No tenemos a un presidente golpista, tenemos un Ejecutivo que tiene ganas de resolver el problema del país en base al clamor popular".

10:44 Hernando Cevallos: "Es posible cambiar esta Constitución que promueve la corrupción. Se puede con el pueblo movilizado".

10:42 Hernando Cevallos (Frente Amplio): "Este Congreso está prisionero de grupos corruptos".

10:39 Rosa Bartra: "No había ninguna necesidad de solicitar una cuestión de confianza exigiendo plazos".

10:36 Rosa Bartra: "No he manifestado mi oposición a ningún proyecto de ley. No he manifestado mi opinión".

10:25 Richard Acuña (Alianza para el Progreso): "Esperamos que la reforma política no sea un 'engaña muchacho'. Alianza para el Progreso va a apoyar la gobernabilidad".

10:19 Rosa Bartra: "No voy a dar mi voto para que se apruebe la cuestión de confianza".

10:17 Rosa Bartra: "La responsabilidad, que es parte del ADN del fujimorismo, jamás se va a prestar para el incendio del país".

10:03 Rosa Bartra: "El pedido formulado (por el Ejecutivo) es extraño. El enemigo no es este Congreso. Si el enemigo es la corrupción, ¿qué han hecho?".

10:02 Rosa Bartra (Fuerza Popular): "Han convertido a la Constitución en una encuesta y no en una ley de leyes".

9:58 Héctor Becerril: "Buscan dinamitar a este Congreso. Lo que antes el MRTA quiso hacerlo desde afuera ahora quieren hacerlo desde adentro".

9:56 Héctor Becerri (Fuerza Popular)l: "Hay una incoherencia en el Nuevo Perú: dicen que están de acuerdo con la cuestión de confianza pero van a votar en contra

9:54 Marisa Glave (Nuevo Perú): "El Congreso no merece la confianza (...) Para el Nuevo Perú este Congreso es el que no merece confianza y por eso vamos a decir que no".

9:32 Segundo Tapia: "La reforma constitucional es competencia del Congreso, Vizcarra no puede observarlo".

9:31 Segundo Tapia (Fuerza Popular): "Martín Vizcarra tiene un plan antojadizo de enfrentar al Congreso".

Martes 4 de junio

21:25 El presidente del Congreso levanta la sesión del Pleno hasta mañana a las 9 de la mañana.

21:17 Jorge Castro: "A Vizcarra le falta lo que ponen las gallinas para hacer las cosas"

21:07 Esther Saavedra (Fuerza Popular): "Al señor presidente y al señor premier les voy a enseñar cómo se trabaja en el campo (...) los invito a ensuciarse los zapatos".

20:26 Horacio Zeballos (Nuevo Perú): "Necesitamos una nueva Constitución. Es fundamental (...) es una Constitución que nos ha llevado a la exacerbación de la corrupción"

20:21 Luis Galarreta (Fuerza Popular): "¿Cuál es le objetivo del Gobierno? ¿Cerrar el Parlamento? ¿Distraernos de las denuncias (de Vizcarra)?"

20:09 Patricia Donayre: "Hoy tenemos la oportunidad de dejar una herencia importante a nuestros hijos y jóvenes del país. Hagamos historia, aprobemos la reforma".

20:00 Elías Rodriguez (APRA): "Que las reformas políticas no sean un pretexto para tapar la ineficiciencia, la falta de experiencia o la orfandad de un liderazgo para un crecimiento del país".

19:50 Rogelio Tucto (Frente Amplio): "Le conminamos al presidente de la República que cierre el Congreso. Sabemos que el presidente no lo va a hacer porque no tiene la valentía y no está a la altura de las circunstancias"

19:37 Luis Iberico (APP): "(Debemos) escuchar al presidente del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo"

19:17 Tania Pariona (Nuevo Perú): "La gente no confía en el Congreso que eligió. (...) Los blindajes constantes, las obstrccuiones y el uso abusivo de la mayoría para aprobar leyes express hacen que no tengamos ni la mínima confianza de la ciudadanía".

19:13 César Villanueva (APP): "Yo tengo fe de que este encuentro del Congreso y el Ejecutivo va a ser muy beneficioso para el país"

19: 06 Carlos Dominguez (Fuerza Popular): "Mi voto va por el rechazo a la confianza porque no permito que no se presenten temas que vayan más allá de la lucha contra la corrupción. Hubiera esperado políticas directas para la lucha contra la anemia y luchar por una mejor salud de los peruanos.

19:04 Luciana León (APRA): "Podemos estar de acuerdo en los temas de los proyectos de ley que se deben de debatir, pero no vamos a estar sujetos a mandatos imperativos y a plazos como se ha dicho. Queremos que se respete los fueros de cada uno (Ejecutivo y Legislativo)".

18:51 Gino Costa (Bancada Liberal): "No ha entendido (Víctor Andrés García Belaunde). No hay limitación a hacer cuestión de confianza por hacer proyectos de ley o de reforma constitucional"

18:50 Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular): "No podemos interpretar que a través de la cuestión de confianza se pueda disolver el Congreso después de dos negadas. Si el Gobierno quiere disolver el COngreso que lo haga, pero es inconstitucional y tenmdrá que pagar las consecuencias más adelantes

18:21 Salvador Heresi (Concertación Parlamentaria): "La Constitución no dice cómo el Ejecutivo tiene que lesgislar. La Constitución dice que hay un equilibrio de poderes".

18:04 Wilbert Rozas (Frente Amplio): "Queremos que se haga el cierre de este Congreso que no tiene la confianza de este pueblo. Este congreso que tiene una mayoría abusiva y dominante".

18:00 Wilbert Rozas (Frente Amplio): "No estamos de acuerdo con esta cuestión de confianza y no vamos a otrogar nuestro voto de confianza porque creemos que no se merecen ningún tipo de confianza".

17:48 Oracio Pacori (Nuevo Perú): "En Nuevo perú no nos vamos a atornillar a nuestros cargos, no tenemos miedo de dejar nuestro curul".

17:43 Eloy Nárvaez (APP): "Nosotros no debemos de poner en riesgo al Congreso y su autonomía"

17:31 Úrsula Letona (Fuerza Popular): "La única forma del crecimiento económico es a través de la inversión privada".

17:14 Javier Velásquez Quesquén: "Lo que no podemos permitir es que se dé una prepotente usurpación de funciones (del Ejecutivo)".

17:08 Javier Velásquez Quesquén (APRA): "Si el gobierno no puede con los problemas de conyuntura, menos podrá con mejorar la estructura del Estado".

16:58 Marco Arana: "La bancada de Frente Amplio dice claramente que esta crisis no se resuelve con estos parches. Por eso no daremos el voto de confianza (...) Le decimos al presidente Vizcarra que no maquille la situación, si su voluntad es sincera llame a Eleciones y a la Asamblea Constituyente"

16:51 Marco Arana (Frente Amplio): "La corrupción no solo es mala, mata. (...) No solo es problema de la gestión pública, es el robo al dinero público y la condena a la gente más pobre de nuestro país"

16:45 Víctor Andrés García Belaunde: "Ojalá el presidente acepte algún día este Congreso, pero nosotros (Acción Popular) no le vamos a dar la confianza"

16:38 Víctor Andrés García Belaunde: "La gran corrupción está en el Ejecutivo".

16:34 Alberto Quintanilla: "En Nuevo Perú vamos a votar por el no a la cuestión de confianza y luego se procederá al cierre del Congreso (...) Creemos que es el camino más juntos".

16:26 Alberto Quintanilla (Nuevo Perú): "La contitución de 1993 ha sido una que ha permititdo un retroceso en la lucha contra la corrupción".

16:22 Alberto de Belaunde: "Aquí la cuestión es muy clara. Hay quienes queremos la reforma política y apoyaremos la reforma política. Lo que sí queda absolutamente claro es que nosotros no podemos desechar elementos de la misma y aprobar otras".

16:05 Marisol Espinoza: "La lucha contra la corrupción tiene que ser real".

16:02 Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso): "Estamos en problemas porque nadie quiere respetar la ley"

15:58 Jorge del Castillo: "Basta de esta crispación que solo se está usando para subir puntos en las encuestas y nada más".

15:47 Jorge del Castillo (APRA): "La facultad del Congreso es legislar (...) Podría irme feliz a mi casa si con esto defiendo la dignidad del Congreso. Es más importante estar en la historia que en la quincena"

15:41 Julio Rosas: "No asistamos al dictador en este suicidio asistido".

15:40 Julio Rosas: "Me declaro en huelga democrática y me rehuso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos de este régimen dictatorial".

15:39 Julio Rosas: "No puedo darle la confianza a este Gabinete usurpador de funciones, prepotende y tirano. No pienso traicionar a la patria. Tampoco emitiré un voto en contra para darle un marco legal que pretenda excusar al presidente para cerrar el Congreso".

15:37 Luz Salgado: "Hay que luchar contra la corrupción, pero en el respeto debido de cada poder del Estado".

15:28 Luz Salgado (Fuerza Popular): "Esto no resuelve el problema de que te roben todos los días".

15:20 Gilbert Violeta: "Este supuesto conflicto de poderes debe ser deliberado por el Tribunal Constitucional".

15:17 Gilbert Violeta: "No es admisible el plazo y el supuesto de no modificación de las reformas".

Receso

13:33 Jorge Meléndez: "Hago un llamado a mis colegas a que demos un voto de confianza enmarcado en plazos".

13:31 Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio): "Creemos que en esta oportunidad este pedido de confianza se sustenta en materia y en plazos".

13:14 Richard Arce: "No le vamos a dar el voto de confianza, es mejor que se disuelva este Congreso, no hay otra alternativa".

13:13 Richard Arce: "Nosotros estamos de acuerdo con la reforma política, pero no creemos que este Congreso con mayoria fujimorista pueda hacer las modificaciones de esta reforma".

13:04 Richard Arce (Nuevo Perú): "Requerimos un voto de confianza del país. La desaprobación del Congreso está llegando a niveles extremos".

13:03 Gino Costa: "En la Bancada Liberal vamos a votar a favor porque creemos en la reforma política que el Perú necesita".

13:03 Gino Costa: "Para nosotros es constitucional la figura, el momento explica el recurso del Ejecutivo. Nos parece razonable la manera en la que se ha presentado y el plazo".

12:59 Gino Costa: "Me parece que el Ejecutivo está exigiendo un plazo razonable. No me parece desmedido, arbitrario o prepotente".

12:54 Gino Costa (Bancada Liberal): "Estamos a favor de dar la confianza al Gobierno".

12:51 Pedro Olaechea: Esto es competencia del Congreso. Si la cedemos entonces mañana no tengamos Congreso.

12:50 Pedro Olaechea: "¿Se ha contrastado (las propuestas de reforma) con otras opiniones o de acá salió la poción máxima para resolver los problemas del Perú o esto es lo que se denomina soberbia?

12:47 Pedro Olaechea: "Los cambios constitucionales son prerrogativas del Congreso, no pueden ser observadas y menos interpretar intenciones".

12:36 César Vásquez: "El Ejecutivo está pensando en su propia agenda política".

12:34 César Vásquez: "El Ejecutivo, lejos de buscar el diálogo, se ha prestado al juego de la confrontación".

12:33 César Vásquez: "Los peruanos vivimos en un periodo de crisis permanente".

12:32 César Vásquez (Alianza para el Progreso): "Pensábamos que se iba a poner fin a la confrontación".

12:30 Mauricio Mulder: "No estamos pintados en la pared ni somos nadie para que nos arrincone. Nosotros votaremos como corresponde a nuestra conciencia y no como quiere el señor Vizcarra, que al fin y al cabo es un accesitario".

12:29 Mauricio Mulder (APRA): "Señor Vizcarra aprenda a gobernar, señor Del Solar lea la Constitución".

12:16 Carlos Tubino: "Esos condicionamientos son los que nos empiezan a preocupar".

12:15 Carlos Tubino: "En este fuero parlamentario, donde está representada toda la población peruana, debemos llegar a consensos, no a imposiciones".

12:14 Carlos Tubino: "Somos conscientes de que hay que hacer reformas políticas, pero siempre respetando el fuero parlamentario".

12:12 Carlos Tubino (Fuerza Popular): "Queremos dejar en claro que todos tenemos que respetar la Constitución".

Sobre la cuestión de confianza

El pasado miércoles 29 de mayo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció su decisión de presentar cuestión de confianza al Congreso sobre la reforma política en lo concerniente al fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. El documento fue entregado formalmente al día siguiente por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en la sede del Legislativo.

La cuestión de confianza es un mecanismo que está incluido en la Constitución de 1993, diseñado con la finalidad de ofrecer una salida al Poder Ejecutivo cuando entra en abierta colisión con el Congreso de la República. Hasta el momento, cuatro bancadas han definido y hecho público cuál será su voto.

Las posturas de las bancadas

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio (PPK), ha señalado que han acordado apoyar la decisión del Ejecutivo para poder avanzar tanto en la reforma de justicia como en la política. En esa misma línea, la Bancada Liberal acordó respaldar la cuestión de confianza, adelantó anoche el legislador Alberto de Belaunde, integrante de este grupo político.

Las bancadas de Nuevo Perú (NP) y Frente Amplio (FA) han señalado que votarán en contra de la cuestión de confianza que presentará el Ejecutivo. Por su parte, la congresista fujimorista Cecilia Chacón adelantó que Fuerza Popular decidirá su posición sobre la cuestión de confianza tras la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, durante el pleno que se realizará hoy.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Si el Congreso no aprueba el pedido del Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra quedará facultado para disolver el Parlamento en el marco del artículo 134 de la Constitución, dado que sería la segunda vez en que un Gabinete no recibe el respaldo del primer poder del Estado durante el actual periodo constitucional de gobierno.

Te sugerimos leer