Carlos Mesía | Fuente: Andina

El congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesía, señaló este domingo que no se arrepiente de la decisión de haber votado a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra el último lunes.



"Yo no hago un mea culpa de mi voto. Lo respaldo, lo ratifico (...) No me arrepiento de mi decisión. Estoy convencido del voto que he tomado. Yo soy inflexible de las posiciones y decisiones que tomo. No retrocedo en las decisiones que tomo", dijo.



Carlos Mesía afirmó que llegó al Congreso de la República para buscar información que provienen de los voceros de las bancadas y realizar así un análisis de la situación política.



"Merino no es que vaya a renunciar, vamos a buscar una solución a la crisis", manifestó en los exteriores del parlamento.

Al ser consultado sobre quién es el responsable político de la muerte de dos jóvenes en las protestas, Carlos Mesía aclaró que hay un costo penal pero que está a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial.



"La muerte de estos dos jóvenes, la responsabilidad política no lo sabemos", indicó en un primer momento, pero luego señaló que en todo caso sería el exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

