Bancada del Congreso busca interpelar a tres ministros. | Fuente: Foto: Andina

La bancada del Frente Amplio presentará tres mociones de interpelación contra los ministros de Economía, María Antonieta Alva; de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna; y de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro por su participación dentro del Gabinete Ministerial y las medidas adoptadas por sus sectores durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Lenin Checco, congresista y vocero del Frente Amplio, sostuvo que la ministra de Economía deberá responder "por entregar dinero de todos los peruanos" mediante el programa Reactiva Perú "a grandes empresas con gran solvencia financiera que pagaron sus deudas anteriores a la pandemia y otros que despiden a trabajadores".

"Desde el Poder Legislativo, en defensa de la vida y la salud, asumimos nuestra responsabilidad. Solicitaremos la interpelación de los ministros porque la política de reactivación económica no sólo fracasó, sino benefició a las grandes empresas, y la corrupción; mientras la población aún no recibe los bonos, pierden sus empleos, no hay ingresos, crece el hambre y la muerte por falta de oxígeno y acceso a la salud. Esto definitivamente no puede continuar, necesitamos cambios urgentes", señaló.

El Frente Amplio presentará las mociones a fin de que los tres ministros respondan el pliego interpelatorio y expliquen las medidas adoptadas para evitar la caída del empleo, ingresos, la demora de los bonos y la asignación de créditos del programa Reactiva Perú a grandes empresas. Asimismo, deberán responder las medidas para evitar para evitar más muertes y contagios por COVID-19.

Estos son los puntos que expone la bancada:

La ministra de Economía y Finanzas deberá responder por qué se ha dado créditos preferentes a grandes empresas, sin mayor control, algunas de las cuales están involucrados en casos de corrupción, tal como ha sido denunciado diversos medios de comunicación.

Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social deberá responder, entre otras cosas, por las denuncias a la indebida focalización para los bonos y, deficiencias en la entrega de bonos, beneficiarios fantasmas; así como, por el abandono de los desplazamientos forzados.

Asimismo, el titular de la cartera de Agricultura y Riego deberá responder por el abandono sistemático a la agricultura familiar, que provee de alimentos a más del 80% de las familias del país, y, dónde están los bonos para la población rural.

