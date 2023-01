Pleno del Congreso. | Fuente: Congreso

Medidas urgentes en tiempos extremos. El Congreso de la República aprobó varias modificaciones a su reglamento. Una de ellas permite la implementación de una plataforma tecnológica que permita efectuar sesiones virtuales en casos excepcionales, como el que ahora vive el país por el brote del COVID-19.

"El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. En las situaciones en que se haga imposible el normal funcionamiento del Congreso de la República, la Mesa Directiva propondrá que las funciones parlamentarias puedan realizarse a través de medios virtuales, digitales o de cualquier otro medio tecnológico que permita su ejercicio acorde a los requisitos y garantías del presente Reglamento del Congreso", dice el texto aprobado por el voto unánime de 78 congresistas.

La resolución legislativa aprobada también incorpora a la Junta de Portavoces dentro de la Organización Parlamentaria del Congreso.

Otra modificación es la que señala que: “En circunstancias de gravedad que impida el desarrollo de sesiones presenciales, el presidente del Congreso, con acuerdo de la Junta de Portavoces representativo de tres cuartos del número legal de congresistas, puede disponer el desarrollo de sesiones virtuales del Pleno”.

El congresista de Fuerza Popular Diethell Columbus dijo que esta modificación es “muy puntual y para casos de excepción como la que nos encontramos”.

En esa línea, indicó que la reforma implica que “cada uno de los voceros, en estas situaciones como la que nos encontramos, van a llevar consigo nominalmente los votos de su bancada. Eso va a facilitar el funcionamiento del hemiciclo, ya que solamente se va a tener que hacer coordinaciones entre los voceros y sus bancadas y estos llevarán el voto nominal de cada uno de sus miembros a esta reunión especial del Pleno tal cual se ha concebido en las modificaciones".

Durante el debate, los congresistas Francisco Sagasti (Partido Morado) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso) solicitaron a la administración del Congreso la implementación célere de la plataforma tecnológica para que los parlamentarios puedan votar de manera virtual.

El ex Oficial Mayor del Congreso José Elice indicó que, la base normativa aprobada permitirá “instalar un sistema de reunión que permita al Pleno hacer sesiones”. Añadió que ahora se podrá organizar las comisiones ordinarias de manera virtual o remota y que en el caso del Pleno se “va a tener que buscar una solución informática mucho más compleja que estará a cargo de la administración”.

En esa línea, el abogado y especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi manifestó que, ahora el Congreso va a poder “estar a la altura de una circunstancia como una pandemia, en la cual sus sesiones no solo puedan ser presenciales, sino también telemáticos”.

Ambos especialistas también expresaron sus reparos, respecto a la modificación que permite al vocero de la agrupación trasladar el voto nominal de los legisladores que forman parte de su bancada.

Para Elice, la redacción del artículo no es clara. “Eso a mí no me convence mucho. Podría ser esa una medida de emergencia, un acuerdo interno del Consejo Directivo. Es una cosa demasiada abierta. No se entiende bien el sentido de esa disposición”, expresó.

Del mismo modo, Rospigliosi consideró que esta modificación podría resultar un poco peligroso, ya que se podría delegar “demasiado poder en el vocero”, lo que podría generar discrepancias internas en las bancadas.

“La firma de un vocero representa a toda la bancada. Pero me preocupa delegar demasiado poder en el vocero, ¿en qué figuras? Cuando los voceros le piden al presidente del Congreso un acta virtual para exonerar votaciones, para exonerar dictámenes de comisiones, entonces darles esa facultad a los voceros es importante, pero espero que sea usada de manera excepcional y que no exista un abuso de esta figura”, expresó.

Mesa Directiva | Fuente: Congreso

¿Qué ocurre en los otros Parlamentos o Asambleas de la región?

Ecuador fue uno de los primeros países en adaptar su práctica parlamentaria a los tiempos de crisis por el brote de coronavirus. El martes 24 de marzo, los parlamentarios ecuatorianos tuvieron su primera sesión virtual del Pleno, luego de que habilitarán el acceso remoto a sus curules. El Parlamento ecuatoriano no volverá a abrir sus puertas mientras duren las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria.

Mientras el Parlamento de Ecuador sesionaba de manera remota, el Senado de Chile aprobaba una norma para votar y sesionar por medios telemáticos en ciertos casos de emergencia.

Por su lado, los parlamentarios en Argentina han propuesto modificaciones a su reglamento de Cámara para que pueda sesionar online durante la cuarentena que rige en el país desde el 20 de marzo.

En Colombia, los legisladores analizan la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual durante su cuarentena que rige desde el 24 de marzo hasta el lunes 13 de abril. Medios colombianos reportan que sus congresistas siguen evaluando la modificación de su normativa, al igual que la logística de implementar una sesión de manera remota mediante plataformas de videoconferencia.

