Enrique Fernández Chacón recomendó a la población exagerar en los controles preventivos ante la COVID-19. | Fuente: Andina

El congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, confirmó este domingo que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación tras dar positivo a la COVID-19.

En conversación telefónica con RPP Noticias, el parlamentario no perdió su buen humor para asegurar que, si ha sobrevivido a una "pensión miserable", el nuevo coronavirus no lo va a matar.

"Hoy estoy fuera del marco de peligro. Segundo, ya la fiebre ha desaparecido, ha retrocedido por completo, estoy en proceso de recuperación, tres o cuatro días más estaré en circulación", indicó.

Enrique Fernández Chacón señaló que al inicio se realizó una prueba rápida y como no tenía síntomas lo dejó pasar, luego decidió tomar precauciones y se realizó una prueba molecular al presentar fiebre y ser atendido por su hijo médico. "Incluso doble, me hice en la Clínica San Felipe y en la Ricardo Palma", agregó.

"El problema del virus ha tomado unas dimensiones increíbles que uno ya no se siente seguro en ningún lado. Le aseguro de que he tomado todas las precauciones del caso, he cortado todas las reuniones que tenía programadas, pero a veces uno no puede evitar salir a comprar un pan, un periódico o darse un par de vueltas por donde vive y he adquirido la infección", relató.

Enrique Fernández Chacón aprovechó para recomendar a la población exagerar en los controles preventivos ante la epidemia ya que el nuevo coronavirus no distingue de edad.

