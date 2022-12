Congreso insistirá en que el gobierno central intervenga en las regiones para el control de la COVID-19

Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, informó que el Congreso insistirá en la necesidad de que el Ministerio de Salud tenga el manejo de este sector para mejorar la distribución de medicinas, equipos de protección personal y otros insumos a distintas partes del país; sin embargo, lamentó que esto fue observado por el Ejecutivo.

"Aparte de que las medicinas, los EPP que van desde Lima solo llegan a las capitales de las regiones y no se redistribuyen porque es competencia de las regiones hacer esta redistribución. La ministra ha dado a conocer que se han encontrado en almacenes y solo en grandes hospitales. Lo mismo está ocurriendo en el tema de los bonos", cuestionó.

En entrevista con RPP Noticias, Inga señaló que existe la posibilidad de presentar un dictamen para que este proyecto de ley sea aprobado por insistencia a fin de que se declare en emergencia la salud y dispone su reorganización, así como la rectoría del Ministerio de Salud a nivel nacional "para que pueda ejercer su función en las regiones".

En otro momento, el legislador comentó que la última sesión de este grupo parlamentario contó con la presencia de la ministra Mazzetti, quien explicó las acciones que realiza el Ejecutivo para combatir a la COVID-19, entre estas informó que el Gobierno ha decidido retirar a la hidroxicloroquina de los medicamentos usados para combatir esta enfermedad.

Al respecto, el parlamentario destacó este anuncio debido a que varios estudios han revelado que la hidroxicloroquina no tiene resultados efectivos contra esta enfermedad. Asimismo, coincidió con la ministra de Salud en que por el momento se debe mantener el uso de la ivermectina debido a que este medicamento todavía se utiliza en varias regiones.

El presidente de la Comisión COVID-19 mencionó que durante la reciente sesión con la ministra Mazzetti, varios parlamentarios, integrantes de la comisión, expresaron su malestar por las diferencias en las obras hechas por el Legado Lima 2019, EsSalud y Pronied, además de la distribución del presupuesto para las regiones a nivel nacional.

Finalmente, Inga destacó la necesidad de que el gobierno aclare la cifra exacta de fallecidos por COVID-19. Para el parlamentario, no tener el número real de muertos no permitiría garantizar la adecuada pensión de orfandad anunciada debido a que "va a pasar lo que ha ocurrido con los bonos que no han llegado a toda la población que lo necesita".

