El congresista Paul García, integrante de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley para suspender el inicio de clases escolares presenciales en colegios públicos y privados mientras no se encuentre una vacuna contra la COVID-19. El parlamentario señaló que presenta esta iniciativa para salvaguardar la integridad de los menores.

"Hasta la fecha aún no hay vacuna, ni siquiera experimental, para la COVID. Ni siquiera se ha propuesto hacer la vacuna general para los niños. Uno de los principales focos de transmisión y contagio del virus va a ser las escuelas. No se puede arriesgar o enviar a que se contagien a los niños peruanos", señaló.

"Necesitamos tener una vacuna eficaz porque no hay necesidad de arriesgarlos de esta manera por una inquietud de enviarlos a la escuela. Tenemos que garantizar que ellos puedan ir y que los padres no cuenten con esta preocupación de si se puede contagiar o no", agregó.

Minedu evalúa clases semipresenciales en marzo 2021

El Ministerio de Educación (Minedu) espera que para marzo del próximo año se den las condiciones para iniciar las clases con una modalidad que si bien no sería la presencial, permita el contacto entre estudiantes, señaló el titular del sector, Martín Benavides.

"Lo que yo planteo es que podamos en marzo de 2021 estar en condiciones de que los niños, niñas y adolescentes regresen bajo una modalidad distinta a la presencial, que podría ser la semipresencial, de manera que logremos incorporar nuevamente a los niños y niñas a un trabajo donde se vinculan con otros estudiantes", dijo el titular de la cartera a Conexión en RPP Noticias.

En ese sentido, indicó que "así como la sociedad se está cuidando para que podamos reactivar el país en términos económicos, también debemos cuidarnos para que nuestros niños y niñas regresen a las escuelas". "Es importante manifestar esta intencionalidad que va a venir acompañada de todos los protocolos necesarios para que eso funcione de manera adecuada", añadió.

El ministro afirmó, además, que estas estimaciones se realizan teniendo en cuenta que una eventual vacuna contra la COVID-19 podría tardar en comenzar a distribuirse masivamente en el país, por lo que su sector se centrará más en establecer los procedimientos para un regreso seguro a las aulas.

