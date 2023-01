Alberto de Belaunde ha presentado un proyecto para modificar el Reglamento del Congreso y así poder realizar sesiones virtuales. | Fuente: Andina

El congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) se mostró en contra de la convocatoria a Pleno para este jueves 26 de marzo, pese a que el Gobierno ha decretado el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus en el país.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista morado adelantó que no acudirá a la sesión del jueves. “No me parece responsable, no me parece que transmita un mensaje adecuado a la población”, sostuvo.

El legislador dijo que la convocatoria a Pleno no solo significa el movimiento de los 130 congresistas sino de los trabajadores de este poder del Estado, que estarían en riesgo de contraer la enfermedad, que a la fecha ha causado siete muertes en el país.

“No se puede poner en riesgo ni a los congresistas ni a los trabajadores del Congreso, porque para que el Pleno sesione hay mucho personal administrativo, muchos adultos mayores que son población vulnerable, que tienen que asistir al Congreso para que el espacio funcione”, dijo.

De Belaunde de Cárdenas indicó que ha presentado un proyecto para modificar el Reglamento del Congreso para que se puedan hacer sesiones virtuales, pero cuestionó que esta iniciativa no se ha puesto en agenda para discutir el jueves.

El congresista morado señaló, en ese sentido, que los legislativos de Chile y Ecuador ya aprobaron estas modificaciones y están sesionando de manera remota.

“Creo que la coyuntura amerita que tomemos medidas excepcionales; las instituciones del Estado tienen que ser capaces de adaptarse a las circunstancias para cumplir su razón de ser más allá de formalismos, de protocolos”, sentenció.

