El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, viajó a la ciudad de Miami para recibir el Año Nuevo, pese a las protestas de los trabajadores del agroindustrial que se registraron en La Libertad, región por la que fue electo.

Valdez fue captado en una fotografía celebrando junto al exparlamentario Richard Acuña en la ciudad estadounidense.

El viaje ha sido cuestionado debido a la ausencia del legislador en el conflicto social de La Libertad, donde los trabajadores de la agroindustria protestaron los últimos días de 2020 por la nueva ley agraria aprobada en el Parlamento.

Al respecto, Luis Valdez justificó su viaje y aseguró que lo había planificado con anticipación y que incluso tuvo que postergar su salida del país para el 30 de diciembre, debido a que la norma fue aprobada el 29 de ese mes.

“Este viaje que yo he hecho como ciudadano ha estado planificado con mucha anticipación. Mi pasaje está para el día 27 y he tenido que postergar mi pasaje al día 30, porque la ley se aprobó el día 29. Entonces he estado hasta el último día del año en Perú”, dijo a Canal N.

El parlamentario señaló también que ahora el Congreso no tiene ninguna competencia en la situación de La Libertad y que es responsabilidad del Gobierno resolver el conflicto social. Dijo también que se busca apañar la gestión del Ejecutivo sobre este tema.

“Si quieren intentar apañar o alcahuetear al Gobierno del presidente Sagasti, ese es problema de aquellos que lo intentan y pretenden tapar la ineficiente gestión que está haciendo sobre todo en el manejo de estos conflictos sociales”, sostuvo.

Tres personas murieron durante las protestas de los trabajadores del agroindustrial el pasado 30 de diciembre, día en que el parlamentario dejó el país. De acuerdo con la Fiscalía, dos de las víctimas habrían recibido proyectiles de armas de fuego.

