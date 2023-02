Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso. | Fuente: Andina

El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que respondió a los señalamientos al Parlamento por un supuesto chantaje a Pedro Cateriano para darle el voto confianza a cambio de la salida del ministro de Educación, Martín Benavides, del gabinete ministerial.

En un encendido pronunciamiento desde el hemiciclo del Congreso, lanzó acusaciones contra Cateriano y el presidente Martín Vizcarra, a quien señaló como el principal responsable de la crisis política devenida de la negación de confianza al Consejo de Ministros el último martes en el Parlamento.

A continuación, algunas de las frases de Merino de Lama en la conferencia de prensa:

"Quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje y o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque el Perú merece un respeto y esta institución es de todos los peruanos. De ninguna manera se puede pretender mancillar, para hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer que la reforma universitaria".

"En el ánimo de darle esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llame telefónicamente y nos reunimos, no nos fuimos a reunir a la esquina del chino, no nos fuimos a reunir a un sitio a escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete, que se sustentaron en esa conversación en tres opiniones, que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro sino en decirle que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo [...] igualmente se hizo una crítica o una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación [...] habían dos interpelaciones que estaban en camino".

"Esas conversaciones han sido con el más transparente motivo de poder colaborar en que el gabinete tenga con éxito resultados aquí en el Congreso de la República y yo lamento sinceramente que las declaraciones del señor presidente de la República pretendan soslayar el tema fundamental".

"La crisis el día de hoy en el gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud y en el tema económico; sin embargo, en lugar de buscar enmendar lo ha expuesto al señor Cateriano para que el día de hoy conjuntamente con todos sus allegados estén pretendiendo defender situaciones que no podemos permitirlas".

"Y soslayar la actitud del presidente del Congreso democrático, donde no tiene ninguna decisión sobre las nueve bancadas donde los resultados de los hechos que se han dado es porque el señor (Pedro Cateriano) no ha convencido; porque su discurso de cuantas páginas trajo, solamente en dos páginas habló del sector salud y sin embargo, no resolvió el problema que el día de hoy le preocupar a todos los peruanos y es lo relacionado a los cerca de 50 mil muertos".

"Yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado [...] y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, al presidente del Congreso, a las bancadas políticas"

"No podemos permitir los que queremos la democracia, que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma y esa forma yo vengo a trasladarla aquí enfáticamente: señores ciudadanos, medios de comunicación, no dejemos ser utilizados".

