El presidente del Congreso dijo que el Gobierno de Martín Vizcarra está fracasando en la lucha contra la COVID-19.

Iniciamos con las confrontaciones. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, brindó una conferencia de prensa este martes por la tarde en la que dejó marcada su distancia con el Ejecutivo. Pidió al Gabinete Zeballos que se presente la próxima semana para que exponga sus políticas y de esta forma, puedan darle el voto de confianza. “El Gabinete Zeballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido dado por este Parlamento, ni por el parlamento anterior. No es exacto lo que dice el premier de que este es un Gabinete que ya cuenta con la confianza. Fue el Gabinete del señor Del Solar quien no asumió la confianza y nunca tuvo la confianza del Parlamento”, dijo.

Narró que el 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dejó un documento al Congreso en el que indica que se presentaría el 14 de mayo. Sin emabrgo, debido a la extensión del aislamiento social obligatorio esto ha tenido que prorrogarse.

“Tomando en cuenta que el Estado de Emergencia esta por culminar, el Parlamento le envía un documento al señor Zeballos para que se pueda presentar al Pleno de manera presencial. (…) No con los 130 parlamentarios, sino con la mesa directiva y el pleno de portavoces, y tener una pleno virtual (con el resto de congresistas)”, afirmó.

Distanciamiento Ejecutivo-Legislativo

Merino de Lama reiteró que este es un Congreso diferente. “No queremos que se repita lo del pasado, porque queremos unir esfuerzos”, afirmó. Sin embargo, expuso un discurso distante.

El titular del Parlamento, también, dijo que al Ejecutivo se le han dado las facultades legislativas debidas y que si ahora quiere las mismas para el tema del hacinamiento de los penales, lo primero es que el presidente del Consejo de Ministros se presente al Congreso. “La responsabilidad de los penales está exclusivamente en el Ejecutivo”, afirmó.

Además, comentó que “este Congreso aprobó el retiro del 25% del fondo de las AFPs. El Ejecutivo, en su momento, dijo que no era viable. Sin embargo, luego de haber sido aprobado, el Banco Central de Reserva aprobó medidas para que no se registre afectaciones en las AFP”.

