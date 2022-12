Rennán Espinoza solicitó investigar a Guillermo Aliaga por supuestamente tener vínculos con Walter Ríos, uno de los cabecillas de los 'Cuellos Blancos del Puerto'. | Fuente: Andina

El congresista Rennán Espinoza, ex vocero de Somos Perú, explicó que uno de los motivos de su renuncia fue que la Comisión de Ética de la bancada quiso esperar 30 días para tomar una decisión en cuanto a la denuncia contra Guillermo Aliaga.

En conversación con Ampliación de Noticias, Espinoza indicó que este tiempo le parecía "exagerado". "La única motivación por la que me retiré fue porque no se quiso dar un sesgo político a la denuncia grave que compromete a Aliaga con su participación en el tráfico de influencias por Walter Ríos", dijo.

"El partido no reaccionó de manera oportuna a los hechos", agregó. Asimismo, el congresista indicó que "no había manera" que este permanezca cuando la comisión del partido tarde en tomar una posición en el caso.

Espinoza, sin embargo, aclaró que será la justicia quien se encargue de aclarar si Aliaga es inocente o culpable tras los vínculos que lo asocian con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"El partido no puede darse el lujo de tolerar actos de corrupción. No sé si el señor Aliaga sea culpable o inocente, eso lo dirá la justicia haciendo las investigaciones respectivas", precisó.

VOTO CONTRA CENSURA

Al ser consultado sobre las series de interpelaciones que esta llevando a cabo el Congreso, como por ejemplo, el de la ministra de Economía, Espinoza indicó que su voto será en contra de ello ya que no es el momento para cambiar de titular de la cartera.

"No comparto la idea de censurar a la ministra", dijo. "No estamos en circunstancias de darnos el lujo de remover ministros sobre una base de argumentos que no son sólidos. Para poder hacerlo, mi postura será no apoyar esta censura", complementó.

