El constitucionalista Luciano López aclaró este lunes que el Pleno del Congreso de la República aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria por delitos comunes, pero reforzó "con un blindaje al 100%" todo lo relacionado a su actuación funcional.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el analista explicó que el artículo 93 de la Constitución Política señalaba que los parlamentarios son inviolables por sus votos y opiniones.

Sin embargo, sostuvo que ahora los congresistas han agregado que no son responsables por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político y "por todos los actos funcionales".

"Si bien eliminan la inmunidad parlamentaria, refuerza prácticamente, con titanio y barras de acero encima, todo lo que tiene que ver con su protección funcional. Entonces de cara al antejuicio, ¿qué delitos serían para llevarse al antejuicio? En mi modesta opinión prácticamente aquellos donde exista un dinero sobre la mesa, un cohecho, porque en todo lo demás podrían decir soy inmune por mi cuestión funcional", dijo.

Luciano López aclaró que el texto aprobado por el Pleno genera un "desequilibrio" al proteger a los congresistas y permitir que el Presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.

En ese sentido, el analista político señaló que una reforma política como esta debió ser mejor debatida y con más tiempo en el estudio de la Comisión específica.

"Si hay que revisar este tema me parece saludable, pero primero no puedes desequilibrarla tan abruptamente. Segundo, no es aconsejable, no es constitucional que se haga en tan poco tiempo", manifestó.

