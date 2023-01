La sesión de este sábado se realizará de manera virtual. | Fuente: Andina

La Comisión de Economía del Congreso sesiona este sábado de manera virtual para debatir la propuesta legislativa de la nueva ley de promoción de la actividad agraria, tras superar el quórum mínimo de nueve congresistas.

Este grupo de trabajo tenía programado reunirse el pasado jueves, sin embargo, no se llegó al quórum reglamentario para iniciar el análisis del texto. En aquella oportunidad registraron su asistencia el presidente de la comisión de Economía, Anthony Novoa (Acción Popular), José Nuñez (Partido Morado), Ricardo Burga (Acción Popular), César Combina (Alianza Para el Progreso), Jesús Nuñez (Frepap), Miguel Vivanco (Fuerza Popular) y Mártires Lizana (Fuerza Popular).

El Congreso amplió la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Periodo de Sesiones 2020-2021 hasta el 29 de diciembre, con la finalidad de que el Pleno del Congreso sesione para tratar temas pendientes de aprobación, entre ellos la nueva ley agria.

Trabajadores del sector agrario exigen la aprobación de un nuevo régimen laboral para su sector, tras la derogación de la norma que regía esta actividad.

"Hoy debemos tomar una decisión"

El presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, dijo este sábado que deberían aprobar la propuesta legislativa de la nueva ley de promoción de la actividad agraria.

"Hoy debemos tomar una decisión bastante importante en la comisión y quedará el espacio en el pleno del Congreso para ajustar alguna terminología que se pueda haber escapado, que lo dudo, y recibir el aporte de algún congresista", expresó en la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Sostuvo, además, que es importante que el dictamen sea aprobado en el tiempo más corto, debido a que luego tiene que seguirse el conducto regular para que llegue al pleno del Parlamento; por ejemplo, pasar por Oficialía Mayor para su publicación y contar con la firma de los legisladores de la comisión.

"Considero que con el compromiso que hay firmaremos de una vez el dictamen para que, de forma rápida, sea llevado al pleno del Congreso, se debata, y dar respuesta a una masa trabajadora que está esperando", añadió.

Para el texto del proyecto, remarcó, se ha recogido los aportes recibidos del Ejecutivo, las preocupaciones y reclamos de los trabajadores agrarios, y los puntos de vista de la parte empresarial.

"Sentí impotencia"

Novoa lamentó que en la sesión programada para el último jueves no se llegara al quórum necesario para abordar el tema, y consideró que fue irresponsable la ausencia de algunos congresistas.

“La verdad me sentí como impotente. Les di un plazo de media hora a todos los congresistas. He levantado la sesión 3:30 p.m. Estaba convocada para las tres de la tarde. No pueden decir que no sabían”, comentó.

“Todos habían sido convocados a través del conducto regular y la prensa nos ha ayudado a informar de que la comisión iba a sesionar a las tres de la tarde. Considero irresponsable por parte de ellos”, añadió.

Novoa dijo esperar que este sábado sí se pueda alcanzar el quórum necesario y se pueda realizar el debate de la norma. Adelantó que se conectará a la sesión virtual una hora antes de lo programado a la espera de sus demás colegas.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Congreso: Comisión de Economía debate hoy propuesta de nueva ley agraria

Te sugerimos leer