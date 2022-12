Legisladores de diversas bancadas piden información a Sunedu. | Fuente: Congreso

Sospechosos intereses en el Parlamento. Congresistas de diversas bancadas han exhortado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a entregar información sobre el proceso de licenciamiento de determinadas instituciones privadas.

Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) es una de las parlamentarias que, según documentos mostrados por Panorama, han enviado cartas al ente fiscalizador con carácter de urgente solicitando información sobre universidades particulares. En el caso de Vilcatoma, pidió detalles sobre la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, ubicado en Áncash, región por la que fue elegida congresista.

Milagros Salazar (Fuerza Popular) también envió una carta a Sunedu en julio del año pasado, para que se le informe sobre el licenciamiento de la carrera de Enfermería de la Universidad Ricardo Palma, brindada a través de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, donde la parlamentaria fue estudiante y más tarde docente.

Ella negó que sus vínculos con la casa de estudios fuesen irregulares. "Todos los congresistas enseñan en diferentes universidades, eso no quita que nosotros podamos hacer pedidos de información. No sé por qué Sunedu tiene tanto miedo de que se le investigue o pida información", dijo al dominical.

También el congresista Edwin Vergara, envió una carta del pasado 12 de agosto para obtener información sobre el licenciamiento de Universidad Tecnológica de los Andes, ubicada en la provincia de Abancay, Apurímac, que todavía no ha sido licenciada.

Investigación a Sunedu

La Comisión de Educación ha solicitado al Pleno del Congreso permitirle investigar la labor de Sunedu. Sin embargo, algunos de sus miembros también tienen singulares vínculos con instituciones cuestionadas.

La legisladora Tamar Arimborgo (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, es una de ellos. Sunedu no ha licenciado a la institución en la que se formó como abogada: la Universidad Particular de Iquitos, la cual no existe ni formal ni legalmente.

Otra de los investigadores de la comisión sería Lizbeth Robles Uribe (Cambio 21), quien no tiene título académico alguno registrado en Sunedu.

No solo eso, en los últimos dos años, época en la que se ha llevado a cabo la evaluación, los legisladores Rosa Bartra (Fuerza Popular), Edwin Donayre, Richard Acuña (Alianza Para el Progreso), Tania Pariona (Nuevo Perú), Roy Ventura (Fuerza Popular), Marisa Glave (Nuevo Perú), Nelly Cuadros (Acción Republicana) y Elías Rodríguez (Apra) han registrado visitas a la sede de la Superintendencia.

Al respecto, Daniel Mora, ex presidente de la comisión de educación, opinó: "Es una forma de amedrentar a la Sunedu, y no creo que por las universidades que se han licenciado, sino por las universidades no licenciadas, o exigencias o sanciones que ha pedido la Sunedu para determinadas universidades que no han cumplido con lo que dice la ley".

Los descargos

Las congresistas Tania Pariona, Marisa Glave y Rosa Bartran hicieron sus descargos a través de sus redes sociales sobre sus reuniones con funcionarios de Sunedu.

Pariona y Glave indicaron que visitaron la sede de Sunedu para tratar el tema del acoso sexual en las universidades del país. “Me he manifestado a favor del trabajo de seguimiento de la entidad hacia las irregularidades de las Universidades del país, haciendo énfasis en el derecho a estudiar libres de violencia, acoso u hostigamiento sexual”, manifestó Pariona.

Glave indicó que acudió “con ocasión a denuncias de acosos sexuales en universidades que debían ser atendidas desde la directiva que la propia Sunedu ha aprobado”.

Por su parte, Rosa Bartra indicó que como representante de La Libertad viene “acompañando el proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional Ciro Alegría que está en espera hace varios años”. Afirmó que acudió con autoridades de la provincia de Huamachuco, lugar donde se encuentra la universidad.

Te sugerimos leer