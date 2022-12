Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, calificó como "una declaración muy grave" la revelación de la fiscal adjunta contra la Criminalidad Organizada del Callao, Sandra Castro, respecto a nueva información que ha permitido vincular a congresistas con la “estructura de poder” de 'Los cuellos blancos del puerto'.

“Lo que ahora ya hemos logrado obtener con más precisión es la existencia de esta organización. Faltaba la información de la estructura de poder, que ya tenemos. Es información nueva que implica a la mayoría de los parlamentarios”, dijo la fiscal Castro en declaraciones al dominical Panorama.

Al respecto, Salaverry recordó que cuando los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se presentaron ante la Comisión Permanente, vio "desesperados" a algunos congresistas -algunos de ellos voceros- que coordinaban con sus bancadas un voto para "blindar" a estos exfuncionarios.

"Yo lo que digo es que vi la sesión en la que se presentaron y se procesó (a los miembros del CNM) muchas caras de congresistas asustados cuando el señor (Iván) Noguera decía que tenía WhatsApp, audios y videos. Vi muchas caras de nerviosismo y muchas coordinaciones entre ellos para ver cómo sustentaban una defensa para estos señores", señaló.

Por su parte, el congresista Clemente Flores (Peruanos por el Kambio) cuestionó las declaraciones de la fiscal Castro. El parlamentario recordó que la ley de crimen organizado establece que un colaborador eficaz y el fiscal deben tener bajo reserva la información.

"No sé qué gana un fiscal lanzando información parcial cuando no ha culminado la investigación. Si hay congresistas (involucrados), que lo investigue; y si tiene los elementos de juicio, que presente su acusación al Poder Judicial, pero no ir soltando información a medias porque beneficia a los involucrados porque podrían tomar otras medidas", expresó.

En tanto, Edgar Ochoa (Nuevo Perú) calificó de "crítico" y "vergonzoso" lo dicho por la fiscal adjunta contra la Criminalidad Organizada del Callao. En su opinión, esto implica el "blindaje" que hicieron algunas bancadas a magistrados y personajes vinculados a este caso.

"Estamos ante un hecho tan elemental que demuestra por qué razón hay que blindar a un fiscal. Se van amarrando los cabos sueltos, está claro que hay un proceso de blindaje porque hay involucramiento de algunos congresistas en esta crisis de crimen organizado", dijo.

La versión de la fiscal

Según explicó la fiscal Sandra Castro, esta información nueva fue otorgada por “un testigo estrella” con la cual la Fiscalía puede plantear la “estructura de poder” de esta presunta organización criminal. Castro también dijo que toda esta información es procesada y se incluirá en la investigación y posterior acusación del caso.

“Gracias a esta investigación hemos llegado a ese nivel, ya hemos llegado a congresistas. Ya tenemos esa información. Es información de una persona, la cual se puede considerar información estrella. Es información de nuevos testigos estrellas, es información nueva”, comentó la fiscal.

Beneficios para congresistas

Respecto del archivamiento en el Congreso de los informes contra los exintegrantes del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, involucrados en el caso que investiga, la fiscal dijo que, con estas maniobras, los legisladores buscaban lograr un beneficio de estas personas.

“El apoyo de mayoría de parlamentarios a una organización como el exConsejo Nacional de la Magistratura, que tenía un gran poder, con qué finalidad, para llegar a solucionar sus temas ilícitos y obtener beneficios a favor de ese círculo”, sostuvo.

