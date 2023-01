El parlamentario destacó la posibilidad de que el Ejecutivo observe esta ley. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el congresista de Acción Popular y presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, se pronunció al respecto de la nueva ley laboral agraria aprobada por el Parlamento.

El congresista explicó que esta ley implica el aumento de una bonificación del 30% de los trabajadores, que supone 280 soles adicionales al sueldo básico. Esto además del pago de horas extras: 25% las dos primeras horas y, de ser más, 35%.

El trabajador también tendrá derecho a vacaciones con esta ley, no obstante, podrá ser observada por el Poder Ejecutivo. “No podemos convertirnos en un centro de conciliación. (…) El congreso no se puede convertir en un centro de arbitraje”, dijo el congresista.

Asimismo, el legislador consideró que existen trabajadores que sí se encuentran a favor del bono del 30% comprendido en la ley y descartó que sean los protestantes sean quienes cometen “actos de vandalismo”.

“Considero que hay diversas personas, trabajadores que sí están a favor de este bono de 30%, porque me escribieron y me agradecieron entonces yo obviamente asumí que hay una conformidad de parte de los trabajadores”, dijo. “En Chao me dijeron que habían infiltrados que hacían todos esos actos de vandalismo”, agregó.

