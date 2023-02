El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, interrumpió a la persona que maldecía en plena sesión. | Fuente: RPP

Un congresista -aún no identificado- no apagó su micrófono durante la última sesión virtual de la Comisión de Constitución y se filtró una lisura.

“Ta... Ahorita me levantan llamadas. He estado durmiendo y me han llamado”, profirió la persona en plena sesión del citado grupo de trabajo.

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, interrumpió a la persona e hizo un llamado para que los congresistas mantengan su micro apagado cuando no les toca participar.

“Les rogaría, por favor, se aseguren que los micrófonos están apagados”, señaló el legislador, tras lo cual la persona que maldecía se quedó callada.

Si bien todo apunta a que se trata de un congresista, cabe la posibilidad de que el autor de la lisura sea un asesor. Hasta el cierre de esta nota el tema no está esclarecido.

Este episodio ocurre apenas días después de que el congresista Jhosept Pérez Mimbela (Alianza para el Progreso) fuera identificado como el legislador que insultó al presidente Martín Vizcarra durante el pleno virtual del pasado 5 de julio, jornada en la que se aprobó la cuestionada eliminación de la inmunidad de todos los altos funcionarios del país.

