Luis Valdez, congresista de Alianza para el Progreso, anunció este martes que impulsaría una censura contra el Gobierno si es que no se atiende la crisis que afronta la región La Libertad, donde indicó que existe una brecha del 300% en camas UCI a causa del nuevo coronavirus.

Según indicó en Ampliación de Noticias, actualmente hay un “abandono absoluto” por parte del Gobierno en la región del norte, debido a la falta de oxígeno medicinal y el exceso de la capacidad de los centros médicos que atienden caso COVID-19. Por eso pidió mayor acción del Ejecutivo para resolver esta situación.

“Si el presidente Francisco Sagasti no tiene la capacidad de atender a los peruanos con oxígeno, camas UCI, nosotros como políticos y representantes de un pueblo, tenemos que responder con las acciones que nos ha dado la Constitución y si no hay una atención a mi región La Libertad, no descarto una censura a la Mesa Directiva, porque tiene que haber un presidente hoy que esté en capacidad de atender a la población”, dijo.

"Posición unánime"

Precisó que esta posición la comparten los legisladores que representan a la región La Libertad, aunque reconoció que el Gobierno ya ha tenido una respuesta rápida al enviar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles, a que verifique la situación en dicha zona del país. Dijo también que no cree que sea bueno para el país que se censure al presidente, pero que no hay otra alternativa si continúa la “inacción”.

“El domingo tuvimos una reunión con autoridades locales allá en Trujillo y es una posición unánime de los congresistas representantes de la región La Libertad, esta no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad, pero claro también hay que decir que el Gobierno ha tenido una respuesta de enviar a su ministro de Transportes y Comunicaciones”, sostuvo.

Pide priorizar especialidades

El parlamentario indicó que la tasa de letalidad de la COVID-19 en La Libertad es de 8.3% y que hasta el momento hay casi 97 600 casos confirmados de la enfermedad con 6 300 fallecidos. Esto mientras los hospitales no cuentan con plantas de oxígeno y las camas UCI escasean por falta de intensivistas, por lo que hizo un llamado al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para que se prioricen especialidades necesarias para esta crisis.

“Quiero hacer un llamado al ministro de Salud que hoy que se ha convocado a la residencia de especialidad, por excepción todas las otras que no se requieran en el ámbito de la pandemia, como por ejemplo, dermatología, pues se cambien excepcionalmente y se pueda cubrir lo que es intensivistas, necesitamos en los hospitales neumólogos, emergencistas”, manifestó.

