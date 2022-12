Congresista aclaró que no ha firmado lista. | Fuente: Congreso

La congresista Leslye Lazo (Acción Popular) aclaró que no ha aceptado formar parte de la lista que lidera María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, pese a que su nombre figura en el documento presentado a la Oficialía Mayor del Congreso.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria precisó que la evidencia de que no ha aceptado formar parte de la lista que lidera Podemos Perú es que su firma no se encuentra presente en el documento presentado y en el que sí se aprecia su nombre.

"No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos", apuntó.

Más temprano el congresista José Vega, de Unión por el Perú (UPP) informó que se presenta una lista a la conformación de la Mesa Directiva, más allá de la iderada por Francisco Sagasti del Partido Morado.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que esta lista es encabezada por la parlamentaria de Podemos Perú, Maria Teresa Cabrera, quien venía desempeñándose en la anterior Mesa Directiva como tercera vicepresidenta.

Asimismo, como primera vicepresidencia, está la congresista Leslie Lazo de Acción Popular. Como segundo vicepresidente, el congresista no agrupado y ex perteneciente a Somos Perú Mariano Yupanqui.

Por último, como tercera vicepresidenta está la congresista Yessica Apaza de Unión por el Perú. Para las dos de la tarde, el Congreso sesionará para votar por ambas listas para encabezar la Mesa Directiva,

