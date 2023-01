Expertos en educación rechazan proyecto de UPP para declarar en emergencia el sistema educativo

Congresistas presentan proyecto de ley para declarar en emergencia el sistema educativo | Fuente: Agencia andina

Un proyecto de ley presentado por los congresistas Javier Mendoza y Rubén Ramos, de la bancada Unión por el Perú, ha generado preocupación entre los especialistas del rubro de la educación. La iniciativa pretende declarar en estado de emergencia nacional el sistema educativo en el Perú y propone una reforma integral durante 12 meses.

Esto podría significar un nuevo intento de modificar o incluso eliminar la Superintendencia Nacional de Educación Superior y Universitaria (SUNEDU), derogando la ley universitaria. Apunta también a los contenidos educativos: plantea el cambio del currículo nacional actual por uno “con contenido científico, soberano cívica e intercultural” y la creación del servicio rural urbano marginal de educación peruana (SERUMEP) como requisito para el ejercicio docente manteniendo la capacidad educativa en zonas alejadas del país.

Este proyecto incluye la conformación de una comisión especial multisectorial de emergencia educativa, cuya función sería elaborar el proyecto de reforma en una plazo de 6 meses. Estaría integrada por un congresista, un representante del MINEDU, entre otros miembros relacionados al sector educación

¿Cual es el sustento?

El congresista Javier Mendoza defiende su proyecto y muestra su preocupación por lo que, según él, está atravesando el sistema educativo. “He visto con muchísima preocupación cómo se encuentra la educación ahora, y más aún esta en esta emergencia. En todos sus niveles está en una situación crítica. En la básica no hay medios tecnológicos para que accedan al programa 'Aprendo en casa'".

Por estos motivos, el congresista de la bancada de Unión por el Perú pidió la renuncia del actual ministro de Educación, Martín Benavides. “Debería renunciar, él ha demostrado total incapacidad en este momento para que pueda sacar adelante el sector educación. Ya van a ser más de 70 días que ha anunciado el presidente la compra de tablets, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo”.

Cambios en el currículo nacional

Respecto a la educación básica, para el congresista Mendoza, el actual currículo nacional no cumple con fomentar el contenido cívico en los estudiantes. “El currículo nacional es antipatriota, no señala con claridad el contenido cívico, se ha abandonado ese curso tan importante, se ha olvidado el contenido del campo filosófico, cursos tan elementales como el economía política, se les ha quitado”

César Valderrama, especialista en Educación digital de Santillana, considera que “no debería existir una declaración de emergencia, lo que debería haber es una reforma en ciertos aspectos.La pandemia nos ha hecho mirar muchas cosas que mejorar, pero esto no significa que debamos de declarar una emergencia. La respuesta del Minedu durante el estado de emergencia por la COVID-19 ha sido oportuna y se ha respondido recordando a las escuelas que debemos de mirar el currículo nacional sin perder de vista el enfoque por competencias: la evaluación formativa en vez de la nota. Ambos decretos emitidos en la emergencia precisaron y priorizaron las competencias que se deben trabajarse en esta situación. A esto se sumó la propuesta 'Aprendo en casa' por los medios de comunicación, con buenos resultados hasta el momento. Todas las medidas que se puedan hacer en el sector educativo, con el fin de mejorar la preparación y formación de los futuros educadores, debe continuar”.

El exministro de educación Idel Vexler explica que sí existe en el actual currículo contenidos dirigidos a fomentar el civismo en los estudiantes. “Respecto a lo que corresponde al currículo nacional, hay un área de personal social en inicial y primaria, que trata el tema de la ciudadanía y el civismo, y en secundaria desde el 2008 hasta el 2018 había también formación ciudadana y cívica. Ahora hay desarrollo personal, ciudadanía y civismo. Así que, desde ese punto de vista, creo que no está bien informado”.

¿SUNEDU en riesgo?

El congresista Mendoza descartó que su proyecto apunte a desaparecer a la SUNEDU. “Es una equivocación, no he tenido intención de tumbarme a la SUNEDU. Considero que hay fortalecer la tarea de esta institución para que tenga mayor autoridad y transparencia en su labor”.

Sin embargo, el congresista cuestiona los criterios que utilizaron para otorgar los licenciamientos a las universidades. “Nadie puede negar que la SUNEDU ha denegado una gran cantidad de universidades y otra cantidad de universidades también ha pasado licenciamiento con muchas irregularidades, merece una investigación mucho más profunda”.

“No es una iniciativa aislada”

Desde SUNEDU, se rechaza alguna irregularidad o favoritismo en el otorgamiento del licenciamiento a las universidades. Joseph Dager, vocero de la institución, declaró para RPP Noticias que ven con mucha preocupación el proyecto de ley presentado. “Derogada la ley universitaria podríamos interpretar que SUNEDU se queda sin respaldo legal, sobre todo porque además no es una iniciativa aislada, ya hemos visto en la comisión de educación que primero tranformaron el proyecto de ley moratoria, y luego quisieron aprobar esta instancia por encima de SUNEDU”.

El consejo directivo de la SUNEDU está conformado por 7 miembros, 5 de los cuales son elegidos por concurso público y ratificados por el Consejo Nacional de Educación. Todos tienen experiencia certificada en la docencia, investigación o gestión universitaria. Hasta el momento se ha licenciado a 94 universidades y 46 no obtuvieron el licenciamiento pues no cumplían con las condiciones básicas de calidad, afirma el vocero de SUNEDU. “Hay universidades que aparecen en los ranking internacionales, hace 5 años esto no ocurría. SUNEDU ha orientado, ha determinado a las universidades los estándares básicos de calidad. Poner en riesgo estas mejoras es algo que la ciudadanía sabe que no debe suceder. Hay que invocar a los congresistas que piensen bien este proyecto porque puede ser que tenga buena intención, pero es un proyecto que no sabemos lo que pueda resultar”.

Funcionarios de la SUNEDU analizaron el proyecto y no encuentran una concreta justificación en los motivos para modificar o derogar le ley universitaria. “En uno de sus artículos se afirma derogar o modificar varias leyes, y no está claro qué quieren. Eso es curioso, extraño y yo diría que hasta grave, porque todo proyecto de ley tiene una exposición de motivos y en este se debe ser claro para explicar una decisión como esta”, agrega Dager.

Para el exministro de educación, Idel Vexler, este proyecto no tiene un sustento sólido: “Creo que este proyecto de ley no tiene un correlato, no me parece apropiado. Hay una serie de hechos que vienen sucediendo en el Congreso con la intencionalidad de crear una comisión por encima de la SUNEDU. Inclusive con la participación de un congresista, despúes han entrado a ver dos universidades que el ministerio de educación ha dicho su palabra y ahora viene este proyecto, me da la impresión que estos planteamientos, por decir lo menos, están fuera de lugar".

Esta propuesta apoya a personas que lucran con la educación y deja a un lado los parámetros de calidad que impone SUNEDU, afirma Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación del Congreso.

“Esto se ha elaborado sin tener ningún conocimiento. Esto lo estoy viendo en los actuales congresistas de la comisión de educación: desconocen el sistema educativo nacional, desconocen las leyes últimas que se han dado en la reforma educativa. Por ejemplo, la ley de reforma magisterial que ha hecho que la carrera magisterial sea totalmente meritocrática. Esta moción de declarar en emergencia es populista que no conoce lo que es una reforma, que no conoce la realidad del país, no conocen cuánto cuesta hacer una reforma y los plazos que debe tener. Es un proceso gradual, usted no puede hacer una reforma fundamental en los colegios si no cambia más de 150 mil profesores ¿cómo lo van hacer?, ¿los van a botar? Llama la atención que esta moción que usted me está hablando sea promovida por un partido que favorece fundamentalmente a las universidades que no se han licenciado, personas mercantilistas de la educación, básicamente a todos aquellos que quieren desarmar las reformas que se han avanzado y que están en pleno proceso de implementación gradual”.

El camino en la Comisión

Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel, muestra su preocupación por los continuos intentos expuestos en la comisión de educación del Congreso por petardear lo avanzado como por ejemplo la reforma universitaria. “En este Congreso se han presentado muchos proyectos de ley de personajes vinculados a universidades que están sin licencia. Hay muchas comisiones, Ica tiene pocos representantes y resulta que respresentantes de Ica hay 3 (en la comisión) y de ellos, varios han estudiado o tienen vínculos con la universidad denegada de Ica, la UNICA. Y como ese, son muchos ejemplos de intervención de diversas manera de congresistas que están ahí para preservar los intereses de este tipo de universidades y sus dueños”.

Para el politólogo, el último proyecto de ley de UPP supera a los anteriores en su afán de perjudicar lo conseguido hasta el momento en estándares de calidad exigidos por SUNEDU. “Es el más descarado. Bajo la idea de emergencia de educación, está ese artículo que señala en realidad que se deroga la ley que ha permitido la reforma universitaria y la creación de SUNEDU, institución que ha sincerado la oferta educativa universitaria, se ha ganado la enemistad y es el blanco de los ataques de estos proyectos de ley que buscan desandar el camino pedregoso que es la reforma universitaria”.

¿Puede este proyecto prosperar?

Para Tuesta, el proyecto sí tiene grandes posibilidades de pasar al Pleno del Congreso de la República. “La comisión de educación está plagada de estos congresistas, la probabilidad es alta. Si es que en el pleno del congreso consiguen una ley probada por una mayoría importante, el gobierno debería observar la ley, pero ya sabemos que la ley puede, por insistencia, ser promulgada con la mayoría de votos absolutos de los integrantes del Congreso. Vuelven a la carga de distintas maneras y no se van a quedar de brazos cruzados. La universidad se convierte en un ámbito de acumulación de riqueza”, añadió.

