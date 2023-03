Hans Troyes mostró su rechazo al nuevo Gobierno. | Fuente: RPP

El congresista Hans Troyes, de Acción Popular (AP), aseguró que no le dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Ántero Flores-Aráoz, que ayer fue presentado.

“Este Gabinete no es un Gabinete de ancha base, como se ha mencionado en el discurso presidencial y, por lo tanto, este Gabinete no me representa; y no va a tener mi voto de confianza”, dijo a RPP Noticias.

En su cuenta en Twitter, el legislador reiteró su posición: “¡Este Gabinete reciclado no contará con mi voto de confianza!”.

El tuit de Troyes estuvo acompañado por la etiqueta #EsteGobNoEsDeAP, marcando distancias del sector de Acción Popular que apoyó la vacancia presidencial.

El legislador ya ha mostrado sus discrepancias con el nuevo Gobierno, al punto que ayer se sumó a la gran manifestación contra la vacancia presidencial.

Denunció presiones

Troyes confirmó la denuncia aparecida ayer en IDL-Reporteros, según la cual hubo presiones al interior de su bancada para que los parlamentarios votaran a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, bajo la amenaza de que sus proyectos no serían tramitados si se manifestaban en contra.

“El congresista (Ricardo) Burga ha querido de alguna manera u otra prácticamente presionar para votar a favor de la vacancia o caso contrario no iba a pasar a firmar nuestros proyectos de ley”, dijo esta mañana.

