Congresista Alberto de Belaunde pide aprobar proyecto de ley para que parlamentarios usen lengua originaria

Congresista Alberto de Belaunde lamentó que no exista un intérprete de quechua en el pleno del Congreso.

El congresista Alberto de Belaunde, de la bancada del Partido Morado, pidió que se apruebe en la Comisión de Constitución un proyecto de ley que presentó para modificar las normas legislativas para que un congresista pueda dirigirse en su lengua originaria durante las sesiones de comisiones o el Pleno del Parlamento y, a su vez, cuente con un traductor.

"Se realizan debates parlamentarios donde algunos colegas deciden participar con su lengua materna y el resto de las colegas, que lamentablemente no hablamos este idioma, no podemos entenderlos. En un país plurilingüe, como es el Perú, lo mínimo que se podría garantizar es que los representantes del tema puedan expresarle en la lengua originarias y que esto no sea un óbice para que puedan ser atendidos en el debate", explicó.

El parlamentario de la bancada del Partido Morado informó que ha presentado un proyecto de reforma del reglamento para garantizar que todos los congresistas -y la ciudadanía en general- pueda escucharse, con intérpretes de lenguas originarias, en su idioma principal.

"Si un congresista interviene en quechua en el pleno del Congreso, tampoco hay intérprete. Una vergüenza", señaló.

El proyecto de ley fue presentado el 22 de marzo a la Comisión de Constitución y se encuentra pendiente de ser agendado. Anteriormente ha ocurrido que en alguna sesión parlamentaria un congresista se ha referido a sus colegas en su lengua originaria (quechua básicamente); sin embargo, el resto de los legisladores no pudo comprender el mensaje.

Esta situación cobró mayor notoriedad cuando, días atrás, durante el debate de candidatos presidenciales, el postulante Ciro Gálvez se dirigió a los electores en quechua, su idioma originario, sin que la persona encargada de traducir al lenguaje de señas pueda explicar lo que decía, o que cuente con un traductor durante la sesión.

