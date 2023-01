Comisión de Ética rechazó abrir indagación a Úrsula Letona por presunto tráfico de influencias

Úrsula Letona en el pleno del Congreso de la República. | Fuente: Foto: Andina

La Comisión de Ética Parlamentaria rechazó abrir indagación preliminar a la parlamentaria Úrsula Letona por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia.

La parlamentaria de Fuerza Popular fue denunciada por la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap), luego de que un reportaje revelara que había mantenido comunicación constante con Óscar Peña Aparicio, 'El rey de la pesca negra', quien está vinculado a jueces acusados de formar parte de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.

La titular del grupo de trabajo, Janet Sánchez, utilizó su voto dirimente a favor de Letona, luego que hubiera un empate en las votaciones a favor o en contra de la pesquisa.

De acuerdo con el dominical Punto Final, Letona apoyó un proyecto presentado por su colega de bancada Freddy Sarmiento, que planteaba ampliar los derechos de pesca a compañías dedicadas al negocio de la anchoveta hasta el 2033 sin considerar la preservación de esta especie. Peña Aparicio, cuya compañía fue prohibida por el Ministerio de Producción a ejercer la actividad pesquera, iba a beneficiarse de la iniciativa.

No obstante, la parlamentaria Úrsula Letona ha indicado que la iniciativa impulsada por Sarmiento no plantea lo que señala el medio periodístico. Refirió, además, que no firmó ese proyecto ni participó en las sesiones de la Comisión Permanente en las que, siempre según la investigación televisiva, se intentó aprobar la norma.

