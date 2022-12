La congresista Ana María Choquehuanca se quebró en el programa Nada Está Dicho. | Fuente: TPP

La congresista Ana María Choquehuanca no pudo evitar quebrarse en vivo este jueves cuando hablaba sobre su renuncia a la bancada oficialista Peruanos por el Kambio y su lealtad al presidente Martín Vizcarra.

En declaraciones al programa Nada Está Dicho en RPP Noticias, la legisladora no agrupada señaló que conversó el lunes con el presidente sobre su alejamiento. "Me imagino que, como yo lo respeto, él siempre iba a respetar mis decisiones", señaló.

"Me quedo más tranquila porque si hay una persona con la que he hablado desde el fondo de mi corazón, con el sentimiento que he guardado y con la lealtad que tengo a este compromiso que sostengo con Peruanos por el Kambio, porque me duele que las cosas hayan sido así, ha sido con él, porque creo que eso es lo que correspondía".

Aseguró que seguirá "siendo leal" al Ejecutivo honrando el compromiso que contrajo con el oficialismo. Su renuncia "no tiene nada que ver con la línea de gobierno, ni con el presidente Vizcarra... este es un tema interno de bancada". "Me he sentido discriminada", precisó.

"He venido al Congreso de la República con Peruanos por el Kambio, voy a seguir en esa línea de gobierno, seguiré tratando de que este plan de gobierno se cumpla y ayudar al presidente a que se haga".

"No quiero que las personas piensen que soy una tránsfuga, no lo soy y no me voy a ir a ninguna bancada. Me voy a quedar como no agrupada, pero siempre en línea de lo que me exige ser una persona correcta", dijo con la voz quebrada.

"Perdónenme, pero esto es un momento muy difícil para mí, pero la vida continúa y hay que seguir en la misma línea", dijo secándose las lágrimas con un pañuelo.

