Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Kambio. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Ana María Choquehuanca consideró que las recientes reuniones de las bancadas con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, demuestra que el Congreso "ha entrado a una nueva etapa de diálogo" con el Ejecutivo. Esto pese a las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra respecto de un posible cierre del Congreso.

"Pienso que en este momento todos deberíamos aportar al avance de los objetivos que queremos lograr, quizás en ese contexto no debió haberse dado, pero se dio. Al presidente uno no le puede decir qué va a declarar o qué puede decir. El ministro ha declarado que (Vizcarra) puede dar declaraciones políticas, pero vamos a los momentos", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Pese a esto, negó que exista un doble discurso en el diálogo del jefe del Gabinete Ministerial con las bancadas y en las recientes declaraciones del presidente Vizcarra. La parlamentaria recordó que esta misma situación se generó cuando el jefe de Estado acudió al Congreso y anunció la presentación de la cuestión de confianza.

"En esa oportunidad hubo un revuelo y nosotros lo zanjamos. Es algo que no es nuevo, es algo que él ya había manifestado antes, pero yo apuesto por el avance y creo que con el Ejecutivo podemos hacer un gran trabajo en favor de las reformas políticas que no debió haber esperado que el Ejecutivo peche al Congreso", dijo.

En otro momento, la también exministra consideró que la Comisión de Constitución debería emitir un pronunciamiento sobre este caso en lugar de debatir lo ocurrido por más de una hora durante las sesiones de trabajo pese a la presencia de invitados que fueron citados para avanzar las reformas políticas presentadas por el Ejecutivo.

Finalmente, la congresista oficialista se mostró confiada en que el Congreso apruebe los proyectos de reforma política antes del 25 de julio, tal como se tiene estimado. Sin embargo, indicó que, de no ocurrir esto, el cierre del Parlamento no sería una buena alternativa.

"En las conversaciones que hemos tenido con el presidente, en las que hemos tenido atrás y hace poco, nos ha dicho que no es su deseo cerrar el Congreso ni menos disolverlo. Ahora se pone esto en la mesa (pero) de verdad no creo que se llegue a eso. Haciendo o no las reformas, eso no sería nada bueno", sostuvo.

