César Villanueva: "Yo le he ganado a Odebrecht" cuando quiso robar en la región San Martín

El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, consideró este sábado que la acusación de haber recibido dinero indebido de la empresa Odebrecht, cuando fue gobernador regional de San Martín, responde a una "presión y angustia" de Jorge Barata. Para el parlamentario, el exdirectivo de la firma brasileña busca recuperar los S/. 524 millones de la venta del central hidroeléctrica de Chaglla.

En entrevista con el programa Enfoque de los sábados de RPP, el congresista de Alianza para el Progreso sostuvo que dentro de la especulación ve amenazas de la empresa Odebrecht ante una eventual negativa del Ministerio de Justicia para devolver el monto por el caso Chaglla.

"Ya me cansé de estar soportando este tipo de cosas, es la voz de un delincuente super escudado frente a una autoridad. Yo le he ganado a Odebrecht, nos ha querido robar, ese es el término, 85 millones de soles y no le hemos dejado en San Martín, hemos ganado en todas las instancias. Al que roba sí le creen, al que defiende al sector Estado no le creen", expresó.

César Villanueva recordó que la única obra que realizó con Odebrecht fue la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa porque "después no aparecieron más por la región de San Martín". El congresista insistió en que no recibió "un centavo en la mano" de la firma brasileña.

"Ahora que se ha podido descubrir que ellos trabajaban sobre una organización, toda una red de apoyo que ellos tenían para favorecerse con contratos, con sobrecostos y finalmente ganaban, al Estado le han ganado más de 35 arbitrajes de 42 creo, entonces uno de esos arbitrajes ganados es por nosotros, una región chiquita, una región que se opuso, entonces yo supongo que debería ser por ahí (una ojeriza de Jorge Barata)", dijo.

"Equilibrio" del equipo Especial Lava Jato

César Villanueva manifestó estar de acuerdo en que el Equipo Especial Lava Jato traslade a Lima y asuma la investigación de la carretera San José de Sisa.

"En principio bien, es parte de un proceso del 2017 que se está investigando eso. Creen que acá es el sitio más adecuado, es una decisión interna que no tengo nada que objetar", aseguró.

El parlamentario mostró su confianza en que el equipo de fiscales encuentre la verdad con el "rigor que quieren" con el "equilibrio y la responsabilidad".

Según IDL, Jorge Barata informó en Brasil al Equipo Especial Lava Jato que la empresa Odebrecht realizó dos pagos ilegales de 30 mil dólares a César Villanueva, bajo el seudónimo “Curriculum vita” por el citado proyecto vial.

