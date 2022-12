El vocero de la bancada señaló que darán el voto de confianza al gabinete. | Fuente: Andina

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, señaló durante su presentación en el Congreso que su agrupación brindará el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez.

El parlamentario indicó que esta posición era para evitar mayores crisis al país. “Vamos a dar el voto de confianza, no porque no tengamos discrepancias; sino porque no hay que llevar más crisis a este país", señaló.

Además, señaló que lo ideal es llegar al Bicentenario con cambios y beneficios. “El Bicentenario tiene que llegar con paz social y progreso para todos”, expresó.

Quien también adelantó que brindarán el voto de confianza al gabinete fue el congresista de Somos Perú, Jorge Pérez. "Somos Perú se ratifica en la gobernabilidad y daremos el voto de confianza", dijo.

Este jueves, Violeta Bermúdez en compañia del gabinete, acudió al Pleno para buscar el voto de confianza. Durante una hora, la PCM brindó argumentos para que ello ocura.

